На Європу насувається великий шлейф пилу і піску з Сахари

Так звані жовті хмари пилу наближаються до Франції та Іспанії

У кількох країнах може спостерігатися погіршення видимості

Шлейф з пилу і піску рухається в бік Європи з пустелі Сахара. Він незабаром опиниться над Францією та Іспанією.

Про це повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень.

За даними центру, так звані жовті хмари пилу накривають Францію і Іспанію. Незабаром вони можуть дістатися і до Скандинавії, а також Британії та Ірландії.

Очікується також, що це призведе до «брудних дощів» в Іспанії і в цілому істотного підвищення температури після похолодання. Може спостерігатися погіршення видимості.

За словами дослідників, пил із Сахари не тільки погіршить якість повітря та прискорить танення снігового покриву.

Він також впливає на клімат і біологічні системи Землі, поглинаючи та відбиваючи сонячну енергію, здобрюючи екосистеми океану залізом та іншими мінералами, необхідними рослинам і фітопланктону.

Зазначимо, у неділю влада в декількох провінціях Філіппін евакуювала 51 тисячу жителів через наближення шторму Дуцзюань.

До слова, щонайменше 58 людей загинули у Сполучених Штатах Америки внаслідок потужного снігового шторму й сильних морозів.

Президент США Джо Байден заявив, що в штаті Техас відбувається масштабна катастрофа, й наказав федеральним службам посилити заходи влади штату щодо відновлення районів, постраждалих від сильних зимових буревіїв.

У Техасі сотні тисяч людей залишилися без електрики.

Через аномальні холоди, які накрили південні штати Америки, жителі Техасу також змушені рятувати морських черепах.

Зазначається, що через сильні морози, черепахи втратили здатність плавати й добувати собі їжу. Кожні 10-15 хвилин тварин підвозять у конференц-центр на курорті Південного Техасу. Деякі люди забирають черепах до себе додому.