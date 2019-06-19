Пожежа, евакуація і порятунок потерпілого: рятувальники провели навчання у бізнес-центрі в Києві (фото)



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Навчання рятувальників у бізнес-центрі «Астарта» Фото: ДСНС

У ході навчання було перевірено координацію дій працівників бізнес-центру

У середу, 19 червня, рятувальники Подільського району провели спільні навчання з персоналом бізнес-центру «Астарта».

Метою навчань було відпрацювання спільних дій персоналу об’єкту та рятувальників у разі виникнення пожежі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

У ході навчання було перевірено координацію дій працівників бізнес-центру при евакуації громадян після спрацювання сигналу тривоги. Також, рятувальники продемонстрували оперативність роботи пожежно-рятувального підрозділу під час гасіння умовної пожежі та відпрацювали порятунок умовного потерпілого з 4-го поверху.

Подібні навчання сьогодні проходили й в Оболонському районі на базі одного із приватних підприємств. Окрім демонстрації можливостей пожежно-рятувальних підрозділів, фахівці Служби порятунку 101 провели інструктаж працівникам офісу щодо дотримання правил пожежної безпеки та навчили користуватись первинними засобами пожежогасіння.

Як повідомлялося, 13 червня на станції метрополітену «Палац Україна» рятувальники провели нічні пожежно-тактичні навчання, аби відпрацювати дії працівників метрополітену, аварійних служб, підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві у випадку виникнення пожежі на об’єктах станції.