Вночі рятувальники «ліквідували пожежу» у столичній підземці (фото)



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У навчаннях взяли участь близько 60 чоловік особового складу ДСНС Фото: ДСНС

Рятувальники провели пожежно-тактичні навчання на станції «Палац Україна»

13 червня на станції метрополітену «Палац Україна» рятувальники провели нічні пожежно-тактичні навчання, аби відпрацювати дії працівників метрополітену, аварійних служб, підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві у випадку виникнення пожежі на об’єктах станції. Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

«За тактичним задумом навчань пожежа виникла у 4-му вагоні поїзда, який зупинився на станції «Палац Україна» по першій колії. Пожежу виявляє черговий по станції, який знаходиться в цей час на платформі. Працівники метрополітену повідомили оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України у Києві про виникнення пожежі. Диспетчер поїзний зупинив рух поїздів на лінії, в цей час черговий по станції організовує евакуацію пасажирів та закриття станції на вхід. Організовується зустріч прибуваючих пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Києві. Диспетчер служби електропостачання зняв напругу з контактної рейки та повідомив про пожежу в «Київенерго». Черговий по станції видав працівникам метрополітену протигази, після чого персонал залучається до гасіння (локалізації) пожежі», - розповіли у ДСНС про легенду навчань.

У ході навчань рятувальники спільно з працівниками метрополітену відпрацювали дії з проведення розвідки на станції та в тунелях метрополітену, пошуково-рятувальних робіт, евакуації потерпілих, залучення необхідних сил і засобів для гасіння пожежі та недопущення її поширення в метрополітені.

Під час навчань особовим складом проводилася евакуація людей в екстремальних умовах із залученням спеціальної техніки і обладнання, а також гасіння умовної пожежі.

По закінченню заходу було дано оцінку проведеним навчанням та вказано на основні недоліки у ліквідації умовної надзвичайної ситуації.

Всього у навчаннях від Головного управління ДСНС України у Києві брали участь 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 60 чоловік особового складу. Крім того, на навчаннях були присутні начальники районних управлінь, підрозділи яких були задіяні у навчаннях, вони особисто організовували роботу підпорядкованих їм підрозділів. А з іншими керівниками районних підрозділів в складі ланки газодимозахисної служби були проведені практичні заняття в тунелі метрополітену.