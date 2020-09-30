Будівля Київради «загорілась» золотом на підтримку онкохворих дітей (фото)



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Будівлю київської мерії підсвітили золотим кольором Фото: Таблеточки

Київрада вперше долучилась до всесвітньої акції «Золотий вересень»

У вівторок, 29 вересня, ввечері Київська міська рада долучилася до всесвітньої кампанії з нагоди місяця підвищення обізнаності про дитячий рак – Gold September.

У вересні знакові будівлі і пам’ятники у всьому світі у підсвічують золотим кольором, що символізує боротьбу з дитячим раком. Про це повідомляє благодійний фонд «Таблеточки».

Будівля Київради вперше приєдналася до CN Tower в Торонто та Білого Дому у Вашингтоні і «загорілась» золотом на підтримку онкохворих дітей.

«Рак – перша серед хвороб причина смертності дітей та підлітків у всьому світі. Золота підсвітка на будівлях – спосіб привернути увагу до цього факту. І змінити його. Разом», - зазначив фонд.