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    Будівля Київради «загорілась» золотом на підтримку онкохворих дітей (фото)

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    Будівлю київської мерії&nbsp;підсвітили золотим кольором - Будівля Київради «загорілась» золотом на підтримку онкохворих дітей (фото)
    Будівлю київської мерії підсвітили золотим кольором
    Фото: Таблеточки

    Київрада вперше долучилась до всесвітньої акції «Золотий вересень»

    У вівторок, 29 вересня, ввечері Київська міська рада долучилася до всесвітньої кампанії з нагоди місяця підвищення обізнаності про дитячий рак – Gold September.

    У вересні знакові будівлі і пам’ятники у всьому світі у підсвічують золотим кольором, що символізує боротьбу з дитячим раком. Про це повідомляє благодійний фонд «Таблеточки».

    Будівля Київради вперше приєдналася до CN Tower в Торонто та Білого Дому у Вашингтоні і «загорілась» золотом на підтримку онкохворих дітей.

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    Будівля Київради «загорілась» золотом на підтримку онкохворих дітей (фото)
    Будівля Київради «загорілась» золотом на підтримку онкохворих дітей (фото)

    «Рак – перша серед хвороб причина смертності дітей та підлітків у всьому світі. Золота підсвітка на будівлях – спосіб привернути увагу до цього факту. І змінити його. Разом», - зазначив фонд.

    Київ Київрада діти рак
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