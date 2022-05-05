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    Події в Україні

    Вітер та приморозки: прогноз погоди в Україні на 5 травня

    Сьогодні в Україні очікується сильний вітер - Вітер та приморозки: прогноз погоди в Україні на 5 травня
    Сьогодні в Україні очікується сильний вітер
    фото з відкритих джерел

    У більшості областей очікується суха сонячна погода, атмосферний тиск – підвищений

    У четвер, 5 травня, у більшості областей України буде суха сонячна погода. Водночас у деяких регіонах очікуються нічні приморозки. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Telegram.

    «Нічні заморозки 0...-3°C найближчої ночі спостерігатимуться подекуди в північних, західних та центральних областях України», – розповіла вона.

    За словами Діденко, 5 травня здійметься сильний вітер. Північно-східний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду ймовірний у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, а також у Криму.

    У західних областях буде південно-східний помірний вітер, а на півдні, у центрі та в горах – поривчатий.

    У більшості областей очікується суха сонячна погода, атмосферний тиск – підвищений. У Приазов'ї, в Криму та місцями в Карпатах пройде невеликий дощ.

    Вночі температура повітря прогнозується низькою: +1...6°C, на півдні та сході України +4...9°C.

    Удень стовпчики термометрів піднімуться до +12...16°C, у західних областях та у південній частині буде +15...19°C.

    У Києві в четвер опадів не передбачається, буде сухо та сонячно.

    Вночі температура повітря становитиме +3...5°C, на околицях можливі приморозки. Вдень потеплішає до +13...14°C.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: прогноз погоди Україна повітря вітер дощ Наталка Діденко
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    Вітер та приморозки: прогноз погоди в Україні на 5 травня