На Київщині пролунав потужний вибух
Вибух стався у селі Требухів
В Київській області стався потужний вибух. Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.
Подробиці поки не повідомляють.
Нагадаємо, о 20:06 повітряну тривогу було оголошено майже по всій Україні, крім трьох областей – Херсонської, Луганської та Рівненської.
Як повідомлялося, увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що обстрілу зазнав центр Дніпра.
3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України.