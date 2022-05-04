На Київщині пролунав потужний вибух

На Київщині був один потужний вибух

Вибух стався у селі Требухів

В Київській області стався потужний вибух. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.

Подробиці поки не повідомляють.

Нагадаємо, о 20:06 повітряну тривогу було оголошено майже по всій Україні, крім трьох областей – Херсонської, Луганської та Рівненської.

Як повідомлялося, увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що обстрілу зазнав центр Дніпра.

3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України.



