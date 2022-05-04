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    На Київщині пролунав потужний вибух

    На Київщині був один потужний вибух - На Київщині пролунав потужний вибух
    На Київщині був один потужний вибух
    фото ілюстраційне

    Вибух стався у селі Требухів

    В Київській області стався потужний вибух. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

    Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.

    Подробиці поки не повідомляють.

    Нагадаємо, о 20:06 повітряну тривогу було оголошено майже по всій Україні, крім трьох областей – Херсонської, Луганської та Рівненської.

    Як повідомлялося, увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.

    Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що обстрілу зазнав центр Дніпра.

    3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України.


    Теги: вибух росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині пролунав потужний вибух