Працівник столичного супермаркету прийшов на роботу у футболці з гербом Росії

Чоловік у футболці з символами країни-агресорки запевняв, що не знає, що зображено на його одязі

Активісти змусили чоловіка змінити одяг

В одному зі столичних супермаркетів кияни побачили чоловіка, в якого на футболці були зображені державні символи країни-агресорки – Росії. Чоловік виявився працівником магазину.

Як повідомляє «Главред» із посиланням на Telegram-канал ЕБ, активісти запитали в чоловіка, чи не бентежить його футболка з символами країни-агресорки. Проте він заявив, що не знав, що означають ці символи.

Працівнику магазину пояснили, що далі він не зможе працювати в такій футболці і запропонували її переодягнути, наприклад, навиворіт. Після цього чоловік пішов до складського приміщення.

У соцмережі не зазначають, у якому магазині стався інцидент. Також незрозуміло, чому адміністрація супермаркету дозволила співробітнику працювати в такій футболці.

Як повідомлялося, у липні цього року на Майдані Незалежності в Києві компанія молодих людей розпивала алкогольні напої, розмахуючи російським прапором.

Нагадаємо, що на Донбасі восьмий рік триває війна, розв'язана Росією.

12 липня цього року на офіційному сайті Кремля опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів вказано президента РФ Володимира Путіна.