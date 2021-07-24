Ключ у голові Путіна: Арестович про те, коли скінчиться війна на Донбасі

Мир на Донбасі може настати лише за умови, якщо цього захочуть обидві сторони

Для закінчення війни на Сході України потрібна політична воля Росії. Адже жоден конфлікт у світі не закінчувався за бажанням лише когось одного. Про це сказав радник керівника Офісу Президента, речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на 24 каналі.

«Що б ми не намагалися вирішити, які стратегічні і тактичні питання – ключ у голові Путіна і м'яч на російському боці», – підкреслив він.

За його словами, про це нагадують Рада безпеки ООН, країни «Великої сімки» та посередники – Німеччина й Франція.

Більшою частиною всі ці поважні міжнародні партнери визнають, Україна зробила все, аби виконати рішення нормандських мінських угод Паризького саміту.

«Справа в Росії – позиція російського президента. Але ми бачимо, що навіть колективний тиск Заходу поки не зсовує Путіна з його позиції»,– заявив Арестович.

Росія продовжує трактувати події на Донбасі як внутрішньоукраїнський конфлікт. І в Кремлі постійно заявляють, що вони там ні до чого.

Нагадаємо, раніше Арестович казав, що Глава Офісу президента Андрій Єрмак і заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд вивчають можливість залучення США до переговорного процесу щодо Донбасу.

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