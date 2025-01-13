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Працівниця кладовища продавала місця для поховання на Південному кладовищі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Працівниця кладовища продавала місця для поховання на Південному кладовищі
Під час передачі грошей в сумі $1тис. жінку затримали на місці вчинення злочину
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Працівниця напівзакритого Південного кладовища Києва хотіла $1тис. за виділення місця для поховання 

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо працівниці комунального підприємства, яка обіцяла за гроші допомогти з місцем для поховання на Південному кладовищі (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік шукав місце для поховання родича. Йому повідомили, що кладовище є напівзакритим, тобто можливе лише підзахоронення до родинних могил.

Однак за $1тис. працівниця кладовища пообіцяла вплинути на службових осіб комунального підприємства, у віданні якого перебуває кладовище, та забезпечити виділення місця для поховання. При цьому родина померлого також має офіційно замовити ритуальні послуги на 33 тис. грн.

Працівницю Південного кладовища Києва затримали під час отримання хабаря
Працівницю Південного кладовища Києва затримали під час отримання хабаря
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Під час передачі грошей в сумі $1тис. жінку затримали на місці вчинення злочину. 

Нагадаємо, колишній директор приватного товариства отримав підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Слідством встановлено, що директор приватного товариства наприкінці 2019 року уклав договір з Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (КМДА) на будівництво колумбарної стіни.

До слова, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 24 жовтня повідомила про намір укласти договір із держпідприємством «Укрдержбудекспертиза» на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на головному військовому цвинтарі під Києвом (І черга будівництва; 1-2 пускові комплекси). Вартість послуг переможця складає 5,55 млн грн.

Теги: Київ корупція в Україні хабар кладовище

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