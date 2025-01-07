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Затримано агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами та коригували ракетні удари

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Затримано агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами та коригували ракетні удари
Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які стежили за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні
фото: СБУ

Агенти ФСБ збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі

Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які стежили за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. На замовлення окупантів вони збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі. Також під час документування злочинної діяльності фігурантів з'ясувалось, що вони коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Затримано агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами та коригували ракетні удари фото 1

Повідомляється, що російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката, щоб встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху вказаних осіб. До злочинної діяльності він залучив декількох спільників з трьох регіонів України. 

Затримано агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами та коригували ракетні удари фото 2

За вказівкою окупантів фігуранти приховано стежили за «об'єктами», у тому числі з використанням оптичних приладів.

«Так, наприклад, резидент (керівник) агентурної групи періодично облаштовував «спостережні пункти» з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів», – йдеться у повідомленні.

Затримано агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами та коригували ракетні удари фото 3

Також відомо, що він узагальнював інформацію від усіх учасників ворожого осередку і єдиним «звітом» направляв своєму російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ.

Затримано агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами та коригували ракетні удари фото 4

СБУ своєчасно затримала у Києві керівника агентурної групи та його спільників. У затриманих вилучили 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспірованого зв’язку з окупантами. Також вилучено оптику та флешносії, з доказами злочинів.

Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо ,що учасниця агентурної групи ФСБ, яка наводила російські удари на пункти базування оборонців Харкова, отримала 10 років тюрми. 

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Теги: російські агенти ФСБ Дніпро Київ Одеса

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