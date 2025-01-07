Затримано агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами та коригували ракетні удари
Агенти ФСБ збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі
Служба безпеки України затримала агентів ФСБ, які стежили за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. На замовлення окупантів вони збирали інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі. Також під час документування злочинної діяльності фігурантів з'ясувалось, що вони коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України. Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Повідомляється, що російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката, щоб встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху вказаних осіб. До злочинної діяльності він залучив декількох спільників з трьох регіонів України.
За вказівкою окупантів фігуранти приховано стежили за «об'єктами», у тому числі з використанням оптичних приладів.
«Так, наприклад, резидент (керівник) агентурної групи періодично облаштовував «спостережні пункти» з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів», – йдеться у повідомленні.
Також відомо, що він узагальнював інформацію від усіх учасників ворожого осередку і єдиним «звітом» направляв своєму російському куратору – кадровому співробітнику ФСБ.
СБУ своєчасно затримала у Києві керівника агентурної групи та його спільників. У затриманих вилучили 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспірованого зв’язку з окупантами. Також вилучено оптику та флешносії, з доказами злочинів.
Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо ,що учасниця агентурної групи ФСБ, яка наводила російські удари на пункти базування оборонців Харкова, отримала 10 років тюрми.
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