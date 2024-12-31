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Легендарна київська перепічка подорожчала: скільки коштує

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Легендарна київська перепічка подорожчала: скільки коштує
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фото: glavcom.ua

З 31 грудня вартість київської перепічки зросла

У столиці піднялася ціна на легендарну київську перепічку. Тепер славнозвісний фаст-фуд коштує 50 грн. Про це повідомляє столичний паблік.

З 31 грудня вартість київської перепічки зросла на п'ять грн. Відтепер вона коштує 50 грн.

Легендарна київська перепічка подорожчала: скільки коштує фото 1
фото: Віталій Курінний/Facebook

Причиною підвищення вартості легендарної перепічки є подорожчання сировини та товарів.

Нагадаємо, що відомий столичний фастфуд – київська перепічка отримала власну скульптуру. Вона стала ювілейною 45-ю мініскульптурою проєкту «Шукай», який розповідає історії Києва через бронзові фігурки.

За словами авторів проєкту, страва продається вже 38 років і входить у всі можливі путівники для гостей Києва. 

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Теги: Київ ціни їжа столиця

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