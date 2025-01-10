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На одній з підстанцій Києва сталася аварія: частина Деснянського району без світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На одній з підстанцій Києва сталася аварія: частина Деснянського району без світла
Рятувальники ліквідували пожежу близько восьмої ранку
фото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Києві

У кабельному каналі на підстанції сталося загоряння

Рятувальники ліквідували пожежу на підстанції на одній з підстанцій Києва. Внаслідок аварії частина будинків в Деснянському районі без світла. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Києві.

Зазначається, що о 6:34 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Закревського. Загоряння сталось у кабельному каналі на підстанції.

На одній з підстанцій Києва сталася аварія: частина Деснянського району без світла фото 1
фото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Києві

Займання було ліквідовано о 7:44. Внаслідок інциденту постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

«Ліквідуємо серйозну аварію на одній з підстанцій Києва. Частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла. Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання», – зазначає пресслужба ДТЕК.

Нагадаємо, у Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.

До слова, у ніч на 10 січня у Ленінградській області РФ розгорілась велика пожежа. Ймовірно, палає завод з виробництва ацетону. 

Теги: пожежа ДСНС Київ енергетика відключення світла електроенергія

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