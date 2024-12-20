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Ракета РФ знищила ресторан у Києві: власник каже, що росіяни вбили його душу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ракета РФ знищила ресторан у Києві: власник каже, що росіяни вбили його душу
Власник ресторану вкладав у свою справу душу, а тепер її немає
скриншот відео

«Вони шакали, нелюди!», – каже власник знищеного ресторану

Під час сьогоднішньої ракетно-дронової атаки у Києві було пошеоджено чимало будівель, постраждав і один із ресторанів міста. Власник знищеного внаслідок російської атаки закладу не стримує емоцій. 

«Вони шакали, нелюди!», – каже власник знищеного ресторану.

Чоловік каже, що вкладав у свою справу душу, а тепер її немає. За його словами, поранений охоронець закладу.

«Я оці дерева своїми руками отакими маленькими садив, а вони он що зробили», – каже власник закладу й показує руками за те, що лишилося від його бізнесу. 

Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки на Київ у декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель. Вже відомо про десятьох постраждалих та одного загиблого. У мережі весь ранок місцеві жителі, фотографи, пресслужби офіційних відомств публікують світлини моторошних наслідків атаки.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Шевченківський район: виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється. Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.

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Теги: ракетна атака росіяни відео поранення ресторан Київ пожежа

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