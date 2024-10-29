Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Держпідприємство сенсаційно виграло тендер із технагляду за військовим цвинтарем

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Держпідприємство сенсаційно виграло тендер із технагляду за військовим цвинтарем
Під Києвом з'явиться військове кладовище вартістю майже 2 млрд грн
ілюстрація моделі військового кладовища на Київщині

На тендер прийшло шість компаній

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 24 жовтня повідомила про намір укласти договір із дерпідприємством «Укрдержбудекспертиза» на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на головному військовому цвинтарі під Києвом (І черга будівництва; 1-2 пускові комплекси). Вартість послуг переможця складає 5,55 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Участь у тендері взяло шість компаній. Замовник виставив очікувану вартість закупівлі у 23,6 млн грн. Однак початкові пропозиції учасників були суттєво нижчими: від 12,34 млн грн, яку запропонувало ТОВ «Незалежна інжинірингова компанія» до 17,72 млн грн, яку виставило ДП «Укрдержбудекспертиза».

Водночас під час аукціону «Укрдержбудекспертиза» (входить до сфери управління Міністерства розвитку громад та територій) пішла на різкі цінові поступки, опустивши свою пропозицію до 5,55 млн грн. Замовник попросив держпідприємство обґрунтувати «аномально низьку ціну» (саме таке формулювання вказано у системі ProZorro) і надати оновлену довідку з інформацією про наявність в учасника досвіду виконання раніше подібних підрядів. Після надання відповідних пояснень ДП «Укрдержбудекспертиза» було обрано переможцем.

Держпідприємство сенсаційно виграло тендер із технагляду за військовим цвинтарем фото 1
дані ProZorro

Таким чином, умовна економія бюджетних коштів (різниця між очікуваною вартістю замовника і кінцевою ціною переможця тендеру) складає 18 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у липні 2024 року «Національне військове меморіальне кладовище» не зуміло обрати переможця з технагляду за зведенням військового цвинтаря. Тоді на тендер зареєструвався один учасник, підприємець зі столиці Валерій Шумахер. Він оцінив свої послуги у 17,72 млн грн.

Проте замовник мав сумніви, що київському бізнесмену буде під силу виконати всі вимоги. Адже на майданчику ProZorro є 64 закупівлі, в яких брав участь і перемагав інженер Валерій Шумахер. Найдорожчою з них був технічний нагляд за капітальним ремонтом покрівлі з влаштуванням блискавкозахисту у столичному дитсадку. Послуга була оцінена в 37,3 тис. грн. А ще Шумахер за 19,4 тис. грн слідкував, як проводиться поточний ремонт приміщення актової зали, приміщень сходових клітин Міністерства агрополітики та продовольства.

Нагадаємо, що державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість будівництва складає 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

Ідеться про будівництво I черги, яка розбита на два пускові комплекси. Старт першого комплексу почався у серпні і завершиться до кінця грудня 2024 року. Другий розпочався паралельно з першим і має бути виконаний до 31 грудня 2025 року.

«Будівництво Національного військового меморіального кладовища включає в себе інженерні мережі, автостоянки, під’їзні дороги, сектори поховань, колумбарні стіни, меморіал, монумент, адміністративну будівлю, будинок трауру, трансформаторні підстанції, насосну станцію, котельню та інші об'єкти, необхідні для функціонування не лише першої черги, але й майбутніх етапів проєкту», – сказано у релізі замовника. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

Що стосується фінансування робіт, то цього року держава виділяє на зведення цвинтаря 407 млн грн, наступного року – ще 1,35 млрд грн.

На тендер із будівництва військового кладовища подався лише консорціум «Білдінг Юа», який і став переможцем.

За відомостями аналітичної системи YouControl, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму було записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

8 жовтня відбулися зміни у складі власників консорціуму: замість двох кінцевих бенефіціарів «Білдінг Юа» Олександра Ісаєва та Наталії Побережець з Одеси зайшов киянин Віктор Гавриленко. Гавриленко є власником ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», яке є співзасновником консорціуму.

Читайте також:

Теги: бюджет війна гроші Київщина військові тендер ProZorro кладовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джо Байден може
Чи ухвалить Байден революційні рішення для України?
5 жовтня, 12:14
Українські захисники відбили активний наступ російських сил під Покровськом
Українські воїни зупинили наступ ворога під Покровськом
3 жовтня, 11:12
Збільшення кількості втрат із травня майже напевно пов’язане із розширенням зони бойових дій за рахунок Харківської та Курської військових операцій
Втрати Росії на війні проти України за вересень досягли рекордних показників – британська розвідка
7 жовтня, 13:51
В одному з районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі
Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: з'явилися фото наслідків
15 жовтня, 08:21
У разі стягнення до уваги в першу чергу беруть кошти у національній та іноземній валютах
Україна може конфіскувати майно ухилянта у разі несплати штрафу від ТЦК
15 жовтня, 11:16
Свій військовий шлях у лавах Держприкордонслужби Княжковський розпочав у липні 2019 року
Мав цілеспрямований характер та був вимогливим до себе. Згадаймо Дмитра Княжковського
16 жовтня, 09:00
В Міністерстві юстиції України за кількома вибірковими перевірками підтвердили порушення, але наразі жодна реєстраційна дія не скасована
Росіяни незаконно виводять свої гроші з України: як працює схема
14 жовтня, 11:02
Невеселий з липня 2018 року по жовтень 2020 року очолював міський відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради
З'явилася інформація про загибель соратника Киви у Сіверськодонецьку
17 жовтня, 17:43
Байден провів зустрічі з європейськими лідерами країн
Байден після візиту в Німеччину заявив, що рішення про дозвіл ЗСУ на удари по РФ немає
19 жовтня, 02:28

Економіка

Відрахування зросли на 38%. Металургійний холдинг Ахметова відзвітував про сплату податків за три квартали 2024-го
Відрахування зросли на 38%. Металургійний холдинг Ахметова відзвітував про сплату податків за три квартали 2024-го
Держпідприємство сенсаційно виграло тендер із технагляду за військовим цвинтарем
Держпідприємство сенсаційно виграло тендер із технагляду за військовим цвинтарем
Де в Україні найдорожче первинне житло: огляд цін
Де в Україні найдорожче первинне житло: огляд цін
Парламентський комітет схвалив проєкт бюджету на 2025 рік
Парламентський комітет схвалив проєкт бюджету на 2025 рік
Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Зупинка бронювання. Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки
Зупинка бронювання. Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
41K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
8371
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024
8367
Нардепи пропонують спростити процедуру накладення штрафів та арешту рахунків ухилянтів
5284
У Києві палає один із найвищих житлових будинків (відео)

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua