Держпідприємство сенсаційно виграло тендер із технагляду за військовим цвинтарем

На тендер прийшло шість компаній

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 24 жовтня повідомила про намір укласти договір із дерпідприємством «Укрдержбудекспертиза» на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на головному військовому цвинтарі під Києвом (І черга будівництва; 1-2 пускові комплекси). Вартість послуг переможця складає 5,55 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Участь у тендері взяло шість компаній. Замовник виставив очікувану вартість закупівлі у 23,6 млн грн. Однак початкові пропозиції учасників були суттєво нижчими: від 12,34 млн грн, яку запропонувало ТОВ «Незалежна інжинірингова компанія» до 17,72 млн грн, яку виставило ДП «Укрдержбудекспертиза».

Водночас під час аукціону «Укрдержбудекспертиза» (входить до сфери управління Міністерства розвитку громад та територій) пішла на різкі цінові поступки, опустивши свою пропозицію до 5,55 млн грн. Замовник попросив держпідприємство обґрунтувати «аномально низьку ціну» (саме таке формулювання вказано у системі ProZorro) і надати оновлену довідку з інформацією про наявність в учасника досвіду виконання раніше подібних підрядів. Після надання відповідних пояснень ДП «Укрдержбудекспертиза» було обрано переможцем.

дані ProZorro

Таким чином, умовна економія бюджетних коштів (різниця між очікуваною вартістю замовника і кінцевою ціною переможця тендеру) складає 18 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у липні 2024 року «Національне військове меморіальне кладовище» не зуміло обрати переможця з технагляду за зведенням військового цвинтаря. Тоді на тендер зареєструвався один учасник, підприємець зі столиці Валерій Шумахер. Він оцінив свої послуги у 17,72 млн грн.

Проте замовник мав сумніви, що київському бізнесмену буде під силу виконати всі вимоги. Адже на майданчику ProZorro є 64 закупівлі, в яких брав участь і перемагав інженер Валерій Шумахер. Найдорожчою з них був технічний нагляд за капітальним ремонтом покрівлі з влаштуванням блискавкозахисту у столичному дитсадку. Послуга була оцінена в 37,3 тис. грн. А ще Шумахер за 19,4 тис. грн слідкував, як проводиться поточний ремонт приміщення актової зали, приміщень сходових клітин Міністерства агрополітики та продовольства.

Нагадаємо, що державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість будівництва складає 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

Ідеться про будівництво I черги, яка розбита на два пускові комплекси. Старт першого комплексу почався у серпні і завершиться до кінця грудня 2024 року. Другий розпочався паралельно з першим і має бути виконаний до 31 грудня 2025 року.

«Будівництво Національного військового меморіального кладовища включає в себе інженерні мережі, автостоянки, під’їзні дороги, сектори поховань, колумбарні стіни, меморіал, монумент, адміністративну будівлю, будинок трауру, трансформаторні підстанції, насосну станцію, котельню та інші об'єкти, необхідні для функціонування не лише першої черги, але й майбутніх етапів проєкту», – сказано у релізі замовника. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

Що стосується фінансування робіт, то цього року держава виділяє на зведення цвинтаря 407 млн грн, наступного року – ще 1,35 млрд грн.

На тендер із будівництва військового кладовища подався лише консорціум «Білдінг Юа», який і став переможцем.

За відомостями аналітичної системи YouControl, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму було записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

8 жовтня відбулися зміни у складі власників консорціуму: замість двох кінцевих бенефіціарів «Білдінг Юа» Олександра Ісаєва та Наталії Побережець з Одеси зайшов киянин Віктор Гавриленко. Гавриленко є власником ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», яке є співзасновником консорціуму.