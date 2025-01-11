«Київтеплоенерго» заявило про обшуки через аварію на тепломережі

Щодо аварії тепломережі на вулиці Симона Петлюри, то «Київтеплоенерго» розповіло, що планували провести реконструкцію цієї ділянки

Комунальне підприємство вважає обшуки правоохоронців «необґрунтованим системним тиском»

Правоохоронці провели обшуки у «Київтеплоенерго» після пошкодження тепломережі в районі Центрального вокзалу. Про це повідомило комунальне підприємство.

«Київтеплоенерго» вважає обшуки правоохоронців «необґрунтованим системним тиском».

Як зазначило «Київтеплоенерго», у 2024 році в них відбулося понад 60 обшуків та слідчих дій, підстави для яких, як стверджують у підприємстві, були «притягнуті за вуха» чи «зовсім абсурдні». Зокрема згадали, що до них приходила поліція метрополітену.

Щодо аварії тепломережі на вулиці Симона Петлюри, то «Київтеплоенерго» розповіло, що планували провести реконструкцію цієї ділянки.

Однак підприємство зазначає, що не змогли цього зробити у 2024 році, оскільки кошти перенаправили на відновлення енергооб’єктів, пошкоджених російськими обстрілами. Там пишуть, що з 2022 року втратили до 70% генерувальних потужностей та сотні одиниць дорогого енергетичного обладнання.

Тепер реконструкцію планують провести в міжсезоння, врахувавши «фінансову й ресурсну потребу», а також особливості розташування – мережі пролягають в історичному центрі міста.

Крім того, «Київтеплоенерго» нагадало, що останні 6 років тариф на тепло залишається незмінним. Держава зобов’язалася компенсувати різницю в тарифах між реальною вартістю і тою, що сплачують кияни. Проте у «Київтеплоенерго» стверджують, що цього не відбувається.

«Йдеться про десятки мільярдів гривень, що могли б бути залучені до реконструкції проблемних ділянок тепломереж, зокрема на вул. Симона Петлюри», – пишуть на сторінці підприємства.

А втім, зауважують, що у 2022-2024 роках їм вдалося перекласти близько 100 км зношених ділянок тепломереж.

Нагадаємо, у Києві поблизу Центрального залізничного вокзалу прорвало магістральну тепломережу, гаряча вода залила проїжджу частину та стоянку авто. У «Київтеплоенерго» пояснили, що на перетині вулиць Жилянській та Симона Петлюри (Шевченківський район) тривають роботи з ліквідації пошкодження теплової магістралі діаметром 450 мм.