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Ракетна атака на Київ: скільки будинків залишаються без тепла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ракетна атака на Київ: скільки будинків залишаються без тепла
Зранку внаслідок атаки без тепла залишились понад 600 будинків
фото з відкритих джерел

Станом на 17:19 без тепла залишалося лише три будинки

«Київтеплоенерго» відновило теплопостачання для майже усіх споживачів, які залишилися без тепла через ранкову ракетну атаку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Станом на 17:19 без тепла залишалося лише три будинки.

«Аварійні бригади роблять усе можливе аби підключити їх до централізованого опалення якнайшвидше!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Без тепла залишились понад 600 будинків.

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Теги: Київ ракетна атака вода війна окупанти росія опалення Київтеплоенерго ворог балістичні ракети Кинджал

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