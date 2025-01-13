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Львівська опера вперше покаже киянам «Діалоги кармеліток» Пуленка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Львівська опера вперше покаже киянам «Діалоги кармеліток» Пуленка
Твір «Діалоги кармеліток» прозвучав вперше не лише у Львові, а й на українській оперній сцені загалом
фото: Львівська національна опера імені Соломії Крушельницької, Facebook

Львівська національна опера представить постановку опери «Діалоги кармеліток» Франсіса Пуленка в Києві

 

15 січня на сцені Національної опери України відбудеться показ опери відомого французького композитора Франсіса Пуленка «Діалоги Кармеліток» у постановці Львівської національної опери. Про це повідомляє Львівська Національна опера.

Афіша події
Афіша події
фото: Львівська національна опера імені Соломії Крушельницької, Facebook

Повідомляється, що прем’єра вистави у постановці відомого українського режисера, який наразі очолює Львівську національну оперу, відбулася у червні 2024 року.

Нова постановка стала знаковою мистецькою подією, оскільки сам твір «Діалоги кармеліток» прозвучав вперше не лише у Львові, а й на українській оперній сцені загалом.

Маріанна Цвєтінська в ролі Бланш та Максим Ворочек у ролі Шеальє де ля Форса у виставі «Діалоги кармеліток»
Маріанна Цвєтінська в ролі Бланш та Максим Ворочек у ролі Шеальє де ля Форса у виставі «Діалоги кармеліток»
фото: Львівська національна опера імені Соломії Крушельницької, Facebook

Історія про молоду аристократку Бланш, яка, переживаючи складні події у часи Французької революції, перемагає власні страхи, сумніви та безпорадність, постане у режисерській візії Василя Вовкуна.

Неокласична музика Франсіса Пуленка прозвучить під орудою музичного керівника театру та диригента-постановника вистави Івана Чередніченка, який також наголошує на неабиякій актуальності «Діалогів кармеліток» для українського глядача: «Основною ідеєю опери я вважаю боротьбу особистості зі злом. Це насправді актуалізує виставу в сучасних реаліях. Людській душі складно пережити насильство й терор. Головна героїня дійсно зазнає надзвичайної трансформації в особистому протистоянні злу. Потрібно мати неймовірну силу духу, щоб побороти всеосяжний страх, яким сповнена партитура, і стати до нього обличчям».

4 фото
На весь екран
Твір «Діалоги кармеліток» прозвучав вперше не лише у Львові, а й на українській оперній сцені загалом
фото: Львівська національна опера імені Соломії Крушельницької, Facebook

Виняткове враження справлятимуть хорові епізоди, адже колективний образ монахинь кармеліток є важливою складовою опери, та саме він є тим постійним планом і водночас підтекстом, на фоні якого народжуються новий зміст і розвʼязка твору.

Львівська опера вперше покаже киянам «Діалоги кармеліток» Пуленка фото 1
фото: Львівська Національна опера

Особливе мистецьке значення хорів у «Діалогах кармеліток» відзначив хормейстер-постановник вистави і головний хормейстер Львівської національної опери Вадим Яценко:

«Франсіс Пуленк дуже тонко працює з хоровим полотном, бо, попри західноєвропейську церковну традицію, у нього є багато опусів і циклів акапельних хорів. Деякі лейтмотиви з опери простежуються у його ранній хоровій творчості. Пуленк – великий майстер хорового письма, його композиторська техніка у цій царині ідеально відшліфована: в музичній тканині все дуже логічно і прозоро, а краса музики хорових епізодів «Діалогів кармеліток» вражає до сліз».

Багатогранна й наповнена численними сенсами музична складова опери постане на сцені у мінімалістичній сценографії Миколи Молчана. Ігноруючи ефектні декорації кабінету аристократа Маркіза де ля Форса та суворих монастирських приміщень, художник-постановник прагнув досягти виразними мінімалістичними засобами містких символів головної християнської ідеї.

Маріанна Цвєтінська в ролі Бланш
Маріанна Цвєтінська в ролі Бланш
фото: Львівська національна опера імені Соломії Крушельницької, Facebook

Сам Микола Молчан також наголошує на цінності та актуальності цієї опери: «Через конкретну особу розкривається одвічний людський вибір, – хтось говорить про славу та необхідність жертовності, а інші йдуть на цю жертву. Так утворюється звʼязок цієї опери не лише з Французькою революцією, а і з випробуваннями, через які проходив Христос, а також люди сьогодні».

Художниця костюмів до нової постановки Львівської національної опери, топова українська дизайнерка Оксана Караванська не відмовляється від традиційного одягу – однострою черниць кармеліток, але й наділяє їх індивідуальним змістом.

«Основа костюмів до нової постановки Львівської національної опери – графічність. Ми живемо у третьому тисячолітті, коли майже всі зчитують картинку за 1/10 секунди. Тому для мене найважливішим із того, що побачить глядач, є оптичне зображення. Я творила образи, що читаються, мов скульптура. Вони максимально наповнені тим змістом, який вклав у постановку режисер, і вони дуже сучасні, хоч і мають ноти минулої епохи», – зазначає дизайнерка.

Львівська опера вперше покаже киянам «Діалоги кармеліток» Пуленка фото 2
фото: Львівська Національна опера

Виразних штрихів і деталей постановці надасть світлова партитура художника світла Олександра Мезенцева, що підкреслюватиме основні смислові акценти постановки та поглиблюватиме закладені композитором і режисером сенси. 

Нагадаємо, протягом тижня у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Столичні театри, музеї і бібліотеки цього тижня підготували для киян та гостей міста цікаві культурні програми. До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 13 до 19 січня.

Теги: Київ Львів театр Національна опера

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