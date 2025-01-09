Побив патрульного. Поліція розповіла обставини затримання водія в Києві

Інспектори затримали порушника та викликали на місце слідчих

Інспектори зупинили автомобіль Ford з номерним знаком, який не відповідав вимогам державних стандартів

Патрульна поліція прокоментувала поширений у соцмережах відеозапис затримання водія автомобіля у Подільському районі Києва. Про це патрульна поліція Києва повідомила у Телеграмі.

«У соцмережах шириться відео про затримання чоловіка в Подільському районі Києва: ми зʼясували обставини події», – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що сьогодні під час патрулювання інспектори зупинили автомобіль Ford з номерним знаком, який не відповідав вимогам державних стандартів. Під час спілкування водій поводився агресивно та намагався піти з місця події, погрожуючи патрульним фізичною розправою.

Зазначається, що інспектори попередили чоловіка про неправомірність таких дій, проте той на зауваження не реагував та спричинив тілесні ушкодження патрульному.

Інспектори затримали порушника та викликали на місце слідчих.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 342 КК (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків).

Нагадаємо, 8 січня поліцейські затримали молодиків, які влаштували бійку на центральній вулиці Києва.

Окрім того, в одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення.

До слова, вранці 18 жовтня на території Свято-Михайлівського кафедрального Собору у Черкасах сталася бійка між парафіянами Московського патріархату та Православної церкви України. Внаслідок чого постраждало 20 людей.