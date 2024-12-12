Будівництво колумбарію на Лісовому кладовищі: ексдиректор компанії отримав підозру

Зі столичного бюджету за цеглу перерахували на приватні рахунки підприємства на 900 тис. грн більше від її ринкової вартості

Колишній директор приватного товариства отримав підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.



Слідством встановлено, що директор приватного товариства наприкінці 2019 року уклав договір з Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (КМДА) на будівництво колумбарної стіни.



Виконавець робіт вніс в проєктні розрахунки та договір завищену у два рази ціну на клінкерну цеглу. Зокрема, на будівництво колумбарної стіни протягом 2019-2021 років витрачено майже 82 тис. цеглин, за які сплачено понад 1,7 млн грн при їх ринковій вартості у 800 тис. грн.



Як зазначають правоохоронці, таким чином зі столичного бюджету за цеглу перерахували на приватні рахунки підприємства на 900 тис. грн більше від її ринкової вартості.



Раніше за цим фактом розтрати бюджетних коштів було повідомлено про підозру колишньому директору Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (КМДА) та його заступнику (ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України).

До слова, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 24 жовтня повідомила про намір укласти договір із держпідприємством «Укрдержбудекспертиза» на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на головному військовому цвинтарі під Києвом (І черга будівництва; 1-2 пускові комплекси). Вартість послуг переможця складає 5,55 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у липні 2024 року «Національне військове меморіальне кладовище» не зуміло обрати переможця з технагляду за зведенням військового цвинтаря. Тоді на тендер зареєструвався один учасник, підприємець зі столиці Валерій Шумахер. Він оцінив свої послуги у 17,72 млн грн.