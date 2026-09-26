«В Олешках – голод». Голова міста розповіла, як люди виживають в російській окупації

Ганасенко: «Останнє постачання продуктів було 26 травня»

В окупованих Олешках на Херсонщині склалася критична ситуація з продовольством – люди фактично залишилися без запасів їжі. Про це «Главкому» розповіла голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, яка перебуває на неокупованій території, але підтримує постійний зв’язок із жителями громади.

«Перші складнощі з доставкою продуктів в Олешки розпочалися з приходом зими, коли випав сніг і прикрив міни, якими були усіяні підступи до міста. Тоді вже було чітке розуміння, що ситуація починає ускладнюватися. Раніше постачання продуктів, хай і під обстрілами, було більш-менш періодичним. Це робили не якісь гуманітарні місії, а наші підприємці, які мали власні точки у Великих Копанях, Скадовську. І вони почали замислюватися, чи варто ризикувати життям, чи не їхати взагалі. Але зрозуміло, що люди запаслися продуктами заздалегідь і прожили зиму на попередніх запасах», – пригадала Ганасенко.

За словами Гасаненко, вже навесні, у березні-квітні, ситуація з продуктами в Олешках різко ускладнилася. Через рідкісне постачання люди були змушені діставати запаси консервації з підвалів, зруйнованих унаслідок підриву Каховської ГЕС. За її словами, траплялися періоди, коли продуктів не було по 10-14 днів, і тоді вже почало ставати зрозуміло, що місту загрожує голод.

«Влітку на присадибних ділянках під ризиком смерті – а були випадки, коли люди гинули на тих же ділянках при обстрілах, – щось вирощували. Хтось огірки, хтось кабачки, хтось картоплю, десь була шовковиця – тобто люди ще могли триматися. А зараз знову прийшла осінь. Люди розуміють, що запасів немає, залишку продуктів немає, і на сьогодні вже можна казати про голод», – підкреслила голова МВА.

Гасаненко розповіла, що останнє постачання продуктів до Олешок відбулося 26 травня. Водночас, за її словами, навіть тоді «люди не могли насититися цими продуктами».

«У людей просто не було грошей! Банкоматів немає, карткою ти не розрахуєшся, обігової грошової маси вже тоді не було. Навіть за бажання люди фактично не могли придбати продукти. Придбати в запас також нереально: світла немає чотири роки, холодильники не працюють. Я читаю повідомлення людей, з якими постійно на зв'язку, – це страшно! Їм просто їсти сьогодні-завтра нема чого», – наголосила посадовиця.

Нагадаємо, ситуація у тимчасово окупованих Олешках протягом останніх місяців переросла у гуманітарну катастрофу. Російська сторона не погоджує організовану евакуацію цивільних, хоча Україна та Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляли про готовність її провести. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, люди залишаються без продуктів, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги, а деякі намагаються самостійно вибратися з міста через заміновані поля.

Критична ситуація склалася і з медичною допомогою. У місцевій лікарні залишилося лише четверо працівників, а через нестачу ліків та медичних матеріалів там фактично можуть лише зупинити кровотечу.

25 вересня на погіршення ситуації в Олешках відреагував комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті. Він закликав до негайного локального припинення вогню, безперешкодного гуманітарного доступу та безпечної евакуації людей.