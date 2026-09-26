Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«В Олешках – голод». Голова міста розповіла, як люди виживають в російській окупації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«В Олешках – голод». Голова міста розповіла, як люди виживають в російській окупації
Місто Олешки на Херсонщині перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року
фото: 34 ОБрМП

Ганасенко: «Останнє постачання продуктів було 26 травня»

В окупованих Олешках на Херсонщині склалася критична ситуація з продовольством – люди фактично залишилися без запасів їжі. Про це «Главкому» розповіла голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, яка перебуває на неокупованій території, але підтримує постійний зв’язок із жителями громади.

«Перші складнощі з доставкою продуктів в Олешки розпочалися з приходом зими, коли випав сніг і прикрив міни, якими були усіяні підступи до міста. Тоді вже було чітке розуміння, що ситуація починає ускладнюватися. Раніше постачання продуктів, хай і під обстрілами, було більш-менш періодичним. Це робили не якісь гуманітарні місії, а наші підприємці, які мали власні точки у Великих Копанях, Скадовську. І вони почали замислюватися, чи варто ризикувати життям, чи не їхати взагалі. Але зрозуміло, що люди запаслися продуктами заздалегідь і прожили зиму на попередніх запасах», – пригадала Ганасенко.

За словами Гасаненко, вже навесні, у березні-квітні, ситуація з продуктами в Олешках різко ускладнилася. Через рідкісне постачання люди були змушені діставати запаси консервації з підвалів, зруйнованих унаслідок підриву Каховської ГЕС. За її словами, траплялися періоди, коли продуктів не було по 10-14 днів, і тоді вже почало ставати зрозуміло, що місту загрожує голод.

«Влітку на присадибних ділянках під ризиком смерті – а були випадки, коли люди гинули на тих же ділянках при обстрілах, – щось вирощували. Хтось огірки, хтось кабачки, хтось картоплю, десь була шовковиця – тобто люди ще могли триматися. А зараз знову прийшла осінь. Люди розуміють, що запасів немає, залишку продуктів немає, і на сьогодні вже можна казати про голод», – підкреслила голова МВА.

Гасаненко розповіла, що останнє постачання продуктів до Олешок відбулося 26 травня. Водночас, за її словами, навіть тоді «люди не могли насититися цими продуктами».

«У людей просто не було грошей! Банкоматів немає, карткою ти не розрахуєшся, обігової грошової маси вже тоді не було. Навіть за бажання люди фактично не могли придбати продукти. Придбати в запас також нереально: світла немає чотири роки, холодильники не працюють. Я читаю повідомлення людей, з якими постійно на зв'язку, – це страшно! Їм просто їсти сьогодні-завтра нема чого», – наголосила посадовиця.

Нагадаємо, ситуація у тимчасово окупованих Олешках протягом останніх місяців переросла у гуманітарну катастрофу. Російська сторона не погоджує організовану евакуацію цивільних, хоча Україна та Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляли про готовність її провести. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, люди залишаються без продуктів, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги, а деякі намагаються самостійно вибратися з міста через заміновані поля.

Критична ситуація склалася і з медичною допомогою. У місцевій лікарні залишилося лише четверо працівників, а через нестачу ліків та медичних матеріалів там фактично можуть лише зупинити кровотечу.

25 вересня на погіршення ситуації в Олешках відреагував комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті. Він закликав до негайного локального припинення вогню, безперешкодного гуманітарного доступу та безпечної евакуації людей.

Читайте також:

Теги: війна Херсонщина Олешки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим Китай та Індія можуть натиснути на Росію?
Китай та Індія заговорили про мир. Що це означає для України?
4 вересня, 18:44
Сторони обговорили підготовку до засідання у форматі «Рамштайн»
Україна готує новий план оборони: Хмара обговорив його з міністром оборони Німеччини
5 вересня, 18:50
Україна також готова повернутися до тристороннього формату переговорів
Україна та США готують новий мирний план: Зеленський обговорить його з Трампом
8 вересня, 21:14
Інформація про масштаби пошкоджень та остаточні наслідки атаки уточнюється
Дніпро накрив величезний стовп диму після атаки окупантів
10 вересня, 18:43
Енергетичний об'єкт РФ загорівся за понад 2000 км від кордону України
Українські дрони вперше атакували енергетичний об'єкт Росії в Арктиці
10 вересня, 07:33
Підрозділ шукає відповідні системи озброєння та організовує їх закупівлю для Києва
Німеччина має секретний підрозділ, який озброює Україну – FT
15 вересня, 09:29
Ворогові потрібен додатковий плацдарм для безпечного розміщення передових систем протиповітряної оборони
Окупанти намагаються створити нову буферну зону в двох областях
12 вересня, 22:53
Президент зазначив, що найвагомішу роль у знятті з порядку денного «духу Анкориджа» відіграли Збройні сили України
Зеленський зробив заяву про «анкориджські домовленості»
24 вересня, 19:26
Триває 1675-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2026 року
Вчора, 08:17

Події в Україні

«В Олешках – голод». Голова міста розповіла, як люди виживають в російській окупації
«В Олешках – голод». Голова міста розповіла, як люди виживають в російській окупації
П'ята за добу повітряна тривога у Києві тривала майже три години
П'ята за добу повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Удар по Києву. Пожежа охопила будинок і офісну будівлю, є постраждалі
Удар по Києву. Пожежа охопила будинок і офісну будівлю, є постраждалі
Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2026 року
Втрати ворога станом на 26 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 26 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування й загиблі
Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування й загиблі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
66K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua