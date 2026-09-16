Окупанти навмисно атакували дроном цивільного у Херсоні: чоловік загинув

Російський безпілотник влучив у чоловіка в Корабельному районі міста

Російські окупанти вранці атакували дроном цивільного жителя Херсона. Чоловік дістав смертельні поранення. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пише «Главком».

За його словами, близько 07:00 російський безпілотник атакував 68-річного чоловіка у Корабельному районі Херсона. Внаслідок удару він отримав поранення, які виявилися несумісними з життям. Прокудін висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Російські війська регулярно застосовують ударні безпілотники для атак на Херсон та прилеглі населені пункти. Під обстріли потрапляють житлові квартали, цивільні автомобілі та мирні жителі.

Корабельний район Херсона розташований поблизу Дніпра та залишається одним із районів міста, які регулярно зазнають російських атак.

Російські війська регулярно застосовують FPV-дрони для атак на цивільних у Херсоні. Раніше українські правоохоронці неодноразово фіксували випадки, коли російські безпілотники переслідували людей на вулицях міста. Зокрема, у серпні мережу облетіло відео переслідування російським FPV-дроном 52-річного продавця в Херсоні.

У мережі з'явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано атаку російського FPV-дрона на підлітка у Херсоні. На оприлюднених кадрах видно, як хлопець намагається втекти від безпілотника, який переслідує його