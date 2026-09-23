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Меланія Трамп заявила, що намагається зірвати плани Путіна

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Меланія Трамп заявила, що намагається зірвати плани Путіна
Меланія Трамп назвала возз’єднання дітей із їхніми родинами одним із головних напрямів своєї роботи
фото: AP

Перша леді США розповіла про роботу з повернення українських дітей, вивезених до Росії

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що працює над тим, щоб повернути українських дітей, які були розлучені зі своїми родинами під час війни. В інтерв’ю Fox News вона також сказала, що намагається протистояти планам президента Росії Володимира Путіна щодо цих дітей, пише «Главком».

Меланія Трамп назвала возз’єднання дітей із їхніми родинами одним із головних напрямів своєї роботи. «Возз'єднати якомога більше дітей – це і мій головний фокус. Те, що вони переживають, – це просто розриває серце. І немає нічого кращого, ніж бачити, як дитина зустрічається з батьками», – сказала перша леді США.

За її словами, одним із планів Путіна є захоплення українських дітей, їхня адаптація до російської культури та подальша передача російським сім’ям. Меланія Трамп підтвердила, що намагається не допустити цього.

Вона також розповіла про роботу своєї команди з урядами України та Росії для повернення дітей до їхніх родин. Білий дім раніше повідомляв, що за сприяння першої леді вже вдалося возз’єднати десятки дітей із сім’ями. У серпні 2026 року повідомлялося про 34 такі возз’єднання, а 30 липня – ще про п’ятьох дітей.

Варто нагадати, що перша леді США Меланія Трамп заявила, що прямий гуманітарний канал між США, Україною та Росією продовжує працювати. За її словами, через нього триває робота над возз'єднанням дітей із родинами, яких вони були позбавлені через війну.

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Теги: Меланія Трамп путін війна США Україна

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