Коли Росії забракне людей і грошей для продовження війни? Розвідка назвала рік

Військові та економічні ресурси РФ можуть вичерпатися вже у 2028 році

Росія має достатньо військових та економічних ресурсів для продовження війни проти України протягом наступного року, однак уже у 2028 році вони можуть вичерпатися. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко, повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

«Росія має військові та економічні ресурси на наступний рік, але, за нашими оцінками, вони вичерпаються у 2028 році», – сказав Іващенко.

За словами очільника ГУР, Росія щодня залучає до війська від 1 тис. до 1,2 тис. осіб. Водночас втрати російської армії на фронті значно вищі – близько 1,4–1,5 тис. військовослужбовців на добу. Приблизно 60% із них, за оцінкою Іващенка, становлять загиблі.

Якщо така динаміка збережеться, протягом наступних 18 місяців російська армія може втратити ще близько 766 тис. осіб. Із них, згідно з розрахунками, наведеними в інтерв'ю, близько 459 тис. можуть загинути, а понад 306 тис. – зазнати поранень.

За таких темпів до 2028 року наслідки війни можуть торкнутися майже 10% чоловіків у Росії віком від 25 до 49 років.

Іващенко також заявив, що масштабні втрати впливають не лише на стан російської армії, а й на настрої в суспільстві. За його словами, готовність росіян підтримувати війну та брати участь у бойових діях знижується.

«Бойовий дух дуже низький, тому що ніхто не хоче воювати. Також дуже низький бойовий дух у російського населення: більшість людей насправді не хочуть війни», – заявив начальник ГУР.

Нагадаємо, через значну кількість поранених російських військових госпіталі міноборони РФ виявилися переповненими. Через брак місць учасників війни проти України дедалі частіше направляють на лікування та реабілітацію до цивільних медзакладів.

Для цього у звичайних лікарнях перепрофільовують цілі відділення та запроваджують для них особливий режим секретності. Про появу таких закритих відділень повідомляли медики з Петербурга, Ярославської області та Сибіру.