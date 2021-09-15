Обшуки у столиці: правоохоронці прийшли на дорожні підприємства Києва

Слідчі вилучають документи, які стосуються закупівель, здійснених за рахунок коштів столичного бюджету

У Києві правоохоронці проводять обшуки у корпорації «Київавтодор», в КП «Київавтошляхміст» та у 10 районних КП ШЕУ міста. Про це повідомляє столична прокуратура.

«Київською міською прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками УСР в м. Києві ДСР України на виконання ухвал слідчого судді проводяться санкціоновані обшуки у службових приміщеннях КК «Київавтодор», КП «Київавтошляхміст» та 10 районних КП ШЕУ міста Києва», – зазначається у повідомленні.

Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході вказаних обшуків працівниками правоохоронних органів вилучаються документи, які стосуються закупівель, здійснених коштом столичного бюджету, а також відомостей про витрати комунальних підприємств:

придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам та були закуплені в один період з різницею у вартості у понад 700 грн за одиницю, попри ідентичність цих виробів;

завищення комунальними підприємствами обсягів витрат матеріальних цінностей (солей, піщано-соляної суміші, паливо-мастильних матеріалів);

списання палива на транспортні засоби, які фактично не використовувались;

використання комунального автотранспорту в особистих цілях та надання його в користування третім особам з метою отримання неправомірної вигоди;

незаконне працевлаштування та здійснення виплат заробітної плати працівникам, які фактично не працювали, а також за іншими фактами привласнення.

Раніше правоохоронці провели обшуки в КМДА щодо облаштування скверу біля метро «Сирець».

У Кличка відповіли на звинувачення у розкраданні коштів

6 вересня прокуратура провела обшуки в Управлінні містобудування та архітектури Києва.

18 серпня столичні правоохоронці проводили обшуки у Департаменті освіти та науки Київської міської держадміністрації та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в комунальних закладах освіти, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем.

Під час обшуків у Департаменті освіти Києва правоохоронець погрожував посадовцям.