Приготуйте парасольку: яка погода чекає киян на початку тижня
У Києві очікується 10-12°С
На початку тижня, 14 жовтня у Київській області пройде дощ, тож варто взяти з собою парасольку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У понеділок на Київщині буде хмарно з проясненнями, йтиме невеликий дощ. Вітер західний – 7-12 м/с.
Температура по області становитиме 8-13°С. У Києві очікується 10-12°С.
Поточна погода у столиці на 7:30 ранку:
- Температура повітря 8°
- Відносна вологість 96 %
- Атмосферний тиск 743 мм рт. ст.
Загалом 14 жовтня по всій території України буде хмарна погода, місцями очікуєься дощ. Найбільше дощитиме у північних та східних областях. Температура повітря вночі становитиме 4-6°C, на півдні країни до 10°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 14-16°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – до 19°C.
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