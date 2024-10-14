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Приготуйте парасольку: яка погода чекає киян на початку тижня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Приготуйте парасольку: яка погода чекає киян на початку тижня
фото: glavcom.ua

У Києві очікується 10-12°С

На початку тижня, 14 жовтня у Київській області пройде дощ, тож варто взяти з собою парасольку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок на Київщині буде хмарно з проясненнями, йтиме невеликий дощ. Вітер західний – 7-12 м/с.

Температура по області становитиме 8-13°С. У Києві очікується 10-12°С.

Поточна погода у столиці на 7:30 ранку:

  • Температура повітря 8°
  • Відносна вологість 96 %
  • Атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

Загалом 14 жовтня по всій території України буде хмарна погода, місцями очікуєься дощ. Найбільше дощитиме у північних та східних областях.  Температура повітря вночі становитиме 4-6°C, на півдні країни до 10°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 14-16°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – до 19°C.

Теги: повітря вітер погода

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