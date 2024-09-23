Головна Київ Новини
search button user button menu button

Краще закрити вікна: у Києві погіршився стан повітря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Краще закрити вікна: у Києві погіршився стан повітря
фото: glavcom.ua

До поліпшення ситуації фахівці рекомендують киянам перебування на вулиці

Сьогодні зранку 23 вересня у Києві спостерігається високий рівень забрудненості повітря – перебувати на вулиці шкідливо. Про це свідчать дані міського застосунку «Київ Цифровий».

Краще закрити вікна: у Києві погіршився стан повітря фото 1

До поліпшення ситуації фахівці рекомендують киянам:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря через пожежі в екосистемах. Наразі їх осередки в регіоні загасили. За результатами із автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у цих районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. Радіаційний рівень відповідає природному фону

Теги: екологія Київ повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переглянути виставку можна до 16 вересня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота»
«Що для мене означає Україна?». У столичному метро відкрилась виставка дитячих малюнків
23 серпня, 20:59
Після російської атаки 26 серпня столичний електротранспорт затримувався або курсував з відхиленням від графіків
У Києві електротранспорт відновив звичний графік руху
27 серпня, 11:55
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
29 серпня, 04:27
Інформація про постраждалих наразі не надходила
У Києві спалахнула пожежа після атаки дронів
29 серпня, 06:42
Співак не планував виступу, але, за його словами, він вийшов доречним
Вакарчук заспівав для перехожих у Києві
1 вересня, 23:55
Микола Поворозник закликав містян відповідально ставитися до вимог воєнного стану, дотримуватись режиму комендантської години
Київ запроваджує нові перепустки для поїздок містом у комендантську годину
4 вересня, 19:16
Алар Каріс анонсував ряд зустрічей та дискусій
До Києва прибув президент Естонії
12 вересня, 12:04
Забруднена вода дійшла до Чернігівської області і просунулося по Десні
Забруднена вода з Десни може досягти Київщину: чи становитиме загрозу для людей
13 вересня, 20:10
За прогнозами синоптиків, сильні дощі на сході Австрії будуть щонайменше до вівторка
Негода в Австрії: дощі зруйнували дві дамби, деякі населені пункти затоплено
16 вересня, 03:59

Новини

Краще закрити вікна: у Києві погіршився стан повітря
Краще закрити вікна: у Києві погіршився стан повітря
Від сьогодні вулицею Чорновола буде обмежений рух
Від сьогодні вулицею Чорновола буде обмежений рух
У столиці вибухнуло військове авто (фото)
У столиці вибухнуло військове авто (фото)
У столиці розпочалась активна робота над порятунком унікального озера (фото)
У столиці розпочалась активна робота над порятунком унікального озера (фото)
Сотня свиней тероризує село на Київщині
Сотня свиней тероризує село на Київщині
На Київщині чоловік влаштував стрілянину у магазині: є поранені
На Київщині чоловік влаштував стрілянину у магазині: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
160K
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
54K
Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
45K
Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
25K
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 05:00
У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua