Краще закрити вікна: у Києві погіршився стан повітря

До поліпшення ситуації фахівці рекомендують киянам перебування на вулиці

Сьогодні зранку 23 вересня у Києві спостерігається високий рівень забрудненості повітря – перебувати на вулиці шкідливо. Про це свідчать дані міського застосунку «Київ Цифровий».

До поліпшення ситуації фахівці рекомендують киянам:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря через пожежі в екосистемах. Наразі їх осередки в регіоні загасили. За результатами із автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у цих районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. Радіаційний рівень відповідає природному фону