Мінлива хмарність і дощі у західних регіонах: прогноз погоди на 11 жовтня

Слабкі дощі можливі 11 жовтня в західних регіонах

11 жовтня українців очікує мінлива погода. У західних регіонах можливі слабкі дощі. В центральних, східних та південних областях буде сухо та хмарно. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 12-14°C, на півдні країни до 15°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 21-23°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – 23-25°C. В Карпатах стовпчики термометрів показуватимуть в денну пору доби позначку 17-19°C.

Прогноз погоди на 11 жовтня Фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 11-13°C, а вдень підніметься до 19-21°C. У Києві вночі очікується близько 9°C, а вдень - 20-22°C.