Головна Новини
search button user button menu button

Мінлива хмарність і дощі у західних регіонах: прогноз погоди на 11 жовтня

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мінлива хмарність і дощі у західних регіонах: прогноз погоди на 11 жовтня
Прогноз погоди на 11 жовтня
фото з відкритих джерел

Слабкі дощі можливі 11 жовтня в західних регіонах

11 жовтня українців очікує мінлива погода. У західних регіонах можливі слабкі дощі. В центральних, східних та південних областях буде сухо та хмарно.  Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 12-14°C, на півдні країни до 15°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 21-23°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – 23-25°C. В Карпатах стовпчики термометрів показуватимуть в денну пору доби позначку 17-19°C.

Прогноз погоди на 11 жовтня
Прогноз погоди на 11 жовтня
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 11-13°C, а вдень підніметься до 19-21°C. У Києві вночі очікується близько 9°C, а вдень - 20-22°C.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди повітря вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ураган вже дістався узбережжя США
Ураган «Мілтон» налетів на узбережжя Флориди
Вчора, 04:30
Місцеві готуються до урагану, який досягне Флориди ввечері 9 жовтня або на вранці 10 жовтня
«Мілтон» наближається до Флориди: якої потужності буде ураган
9 жовтня, 20:34
У Києві та області знову йтиме дощ
Киянам слід готуватися до негоди: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 07:33
Прогноз погоди на 28 вересня
Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:00
20 вересня Київ посідав перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря
Рівень забрудненості повітря у столиці знизився: деталі по районах
25 вересня, 09:28
За прогнозом синоптиків, напрямок вітру знову зміниться і, за умови відсутності пожеж у південних і центральних регіонах, задимлення відступить від столиці
Коли задимлення від пожеж в екосистемах відступить від Києва: відповідь «Укргідрометцентру»
24 вересня, 10:06
У Києві 23-го вересня – трохи збільшиться хмарність, але без опадів
Понеділок порадує киян теплом: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 09:40
Київ увійшов до світових лідерів із забрудненого повітря
Не лише Київ: названо регіони, які потерпають від забрудненого повітря
20 вересня, 10:15
Запах гару відчувають мешканці усього міста, особливо столичної Борщагівки
Слід закрити вікна та не виходити на вулицю: у яких районах Києва найгірший стан повітря
20 вересня, 08:56

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
74K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
72K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
54K
Суддя, що скоїла п'яну ДТП, мобілізувалася до війська та знову втрапила в халепу
33K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2024

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність і дощі у західних регіонах: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 06:00
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Вчора, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua