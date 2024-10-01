Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня

В Україні значно похолодає

Українців чекає дощова та прохолодна погода 1 жовтня. За прогнозами синоптиків, по всій території країни очікується прохолодна осіння погода, в деяких регіонах пройдуть короткочасні та затяжні дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 4-6 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6-9°C, на півдні країни до +16°C. Вдень повітря прогріється до +9-14°C, в центральних та західних регіонах. У східних та південних буде дещо тепліше, до +22-24°C,а в Карпатах можливий мокрий сніг.

Прогноз погоди на 1 жовтня Фото: Укргідрометцентр

У Київській області опадів не очікується, буде хмарно із проясненнями. Вітер північно-східний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10-12°C, а вдень підніметься до +20°C. У Києві вночі очікується близько +10°C, а вдень +18°C