Понад 200 загиблих: Америка оговтується від урагану «Хелен»
Американськими штатами пронісся потужний ураган
Внаслідок урагану «Хелен» у Сполучених Штатах, згідно з останніми даними, загинуло більше двохсот людей, а сотні вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Голос Америки.
Вказується, що рятувальні та аварійні команди працюють цілодобово, розчищаючи дороги, прибираючи уламки та шукаючи людей. До пошуково-рятувальних заходів залучені гелікоптери Міністерства оборони США.
Станом на 5 жовтня, ураган «Хелен» завдав значних збитків у США, особливо в Північній Кароліні. За останніми даними, кількість загиблих зросла до більш ніж 200 осіб, а ще понад 200 людей залишаються зниклими безвісти. Рятувальні команди продовжують роботу в умовах серйозних пошкоджень інфраструктури, зокрема близько 450 доріг закрито через повені та інші наслідки урагану.
На сьогоднішній день близько 408 тис. осіб залишаються без електрики, хоча постачання було відновлено для понад 500 тис. клієнтів. В штаті розгорнуто 26 притулків, які забезпечують тимчасовий прихисток для більш ніж 1,2 тис. осіб. Президент США Джо Байден вже оголосив надзвичайний стан у 25 округах Північної Кароліни, що дозволяє отримати допомогу від FEMA для жителів, які постраждали від стихійного лиха.
Більше 1600 рятувальників працюють на місцях для надання допомоги та проведення пошукових операцій, в яких також беруть участь 22 гелікоптери Міністерства оборони США. Ситуація залишається критичною, і очікується, що кількість жертв може зрости, оскільки рятувальні операції тривають.
Нагадаємо, ураган «Хелен» вдарив по узбережжю штату Флорида, досягнувши четвертої категорії з вітрами, що досягали 140 миль на годину і більше.
Раніше повідомлялось, що у п’ятницю, 27 вересня, ураган «Хелен» завдав величезних руйнувань всьому південному сходу США, убивши щонайменше 35 людей.
Пізніше повідомлялось про збільшення кількості жертв. За інформацією журналістів, ураган приніс катастрофічні руйнування в декількох штатах, включно з Флоридою, Джорджією, Північною та Південною Кароліною. У результаті стихії мільйони людей залишилися без електроенергії.
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