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Понад 200 загиблих: Америка оговтується від урагану «Хелен»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Понад 200 загиблих: Америка оговтується від урагану «Хелен»
Ураган в Америці забрав сотні життів
фото з відкритих джерел

Американськими штатами пронісся потужний ураган

Внаслідок урагану «Хелен» у Сполучених Штатах, згідно з останніми даними, загинуло більше двохсот людей, а сотні вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Голос Америки. 

Вказується, що рятувальні та аварійні команди працюють цілодобово, розчищаючи дороги, прибираючи уламки та шукаючи людей. До пошуково-рятувальних заходів залучені  гелікоптери Міністерства оборони США.

Станом на 5 жовтня, ураган «Хелен» завдав значних збитків у США, особливо в Північній Кароліні. За останніми даними, кількість загиблих зросла до більш ніж 200 осіб, а ще понад 200 людей залишаються зниклими безвісти​. Рятувальні команди продовжують роботу в умовах серйозних пошкоджень інфраструктури, зокрема близько 450 доріг закрито через повені та інші наслідки урагану​.

На сьогоднішній день близько 408 тис. осіб залишаються без електрики, хоча постачання було відновлено для понад 500 тис. клієнтів. В штаті розгорнуто 26 притулків, які забезпечують тимчасовий прихисток для більш ніж 1,2 тис. осіб​. Президент США Джо Байден вже оголосив надзвичайний стан у 25 округах Північної Кароліни, що дозволяє отримати допомогу від FEMA для жителів, які постраждали від стихійного лиха​.

Більше 1600 рятувальників працюють на місцях для надання допомоги та проведення пошукових операцій, в яких також беруть участь 22 гелікоптери Міністерства оборони США​. Ситуація залишається критичною, і очікується, що кількість жертв може зрости, оскільки рятувальні операції тривають.

Нагадаємо, ураган «Хелен» вдарив по узбережжю штату Флорида, досягнувши четвертої категорії  з вітрами, що досягали 140 миль на годину і більше. 

Раніше повідомлялось, що у п’ятницю, 27 вересня, ураган «Хелен» завдав величезних руйнувань всьому південному сходу США, убивши щонайменше 35 людей. 

Пізніше повідомлялось про збільшення кількості жертв. За інформацією журналістів, ураган приніс катастрофічні руйнування в декількох штатах, включно з Флоридою, Джорджією, Північною та Південною Кароліною. У результаті стихії мільйони людей залишилися без електроенергії.

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Теги: надзвичайний стан Флорида ураган погода США

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