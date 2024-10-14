Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 9 жовтня

В Україні поступово знижується температура повітря

14 довтня по всій території України буде хмарна погода, місцями очікуєься дощ. Найбільше дощитиме у північних та східних областях. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 4-6°C, на півдні країни до 10°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 14-16°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – до 19°C.

Карта погоди на 14 жовтня Фото: Укргідрометцентр

У Київській області буде хмарно, очікується слабкий дощ. Вітер західнй 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6-8°C, а вдень підніметься до 10-12°C. У Києві вночі очікується близько 7°C, а вдень – 12°C.