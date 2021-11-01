Приватна компанія привласнила 83 млн грн і залишила без тепла десятки будинків у Києві

Комісія Київради поскаржилася правоохоронцям на протиправні дії ТОВ «Водоканал-Сервіс»

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу звернулась із листом до Київської міської прокуратури та Головного управління Національної поліції в Києві щодо інформації про можливе вчинення кримінальних дій службовими особами приватної компанії «Водоканал-Сервіс». У результаті цих дій низка житлових будівель, які обслуговує це приватне товариство, досі не підключена до теплопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

У листі йдеться про те, що комісії стало відомо про можливе вчинення ТОВ «Водоканал-Сервіс» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

ТОВ «Водоканал-Сервіс» має ліцензію на постачання теплової енергії, тобто є теплопостачальною організацією. ТОВ «Водоканал-Сервіс» донедавна купувало теплоенергію у КП «Київтеплоенерго» та надавало послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання мешканцям 43 столичних багатоповерхівок. Співвласники багатоквартирних житлових будинків обрали цей суб’єкт господарювання як виконавця послуг із централізованого опалення та гарячого водопостачання. КП «Київтеплоенерго» здійснює постачання теплової енергії до будинків на основі договору ТОВ «Водоканал-Сервіс». Тобто ТОВ «Водоканал-Сервіс» є посередником між КП «Київтеплоенерго» та споживачами теплової енергії в обслуговуваних ТОВ «Водоканал-Сервіс» будинках.

Відповідно до чинного законодавства та укладених договорів ТОВ «Водоканал-Сервіс» повинен щомісяця здійснювати оплату теплопостачальній організації за фактично отриману теплову енергію. Однак службові особи ТОВ «Водоканал-Сервіс», порушуючи умови договорів, не сплачували за спожиту теплову енергію і не перераховували на її оплату кошти, що були отримані від мешканців. При цьому відключити будівлі від теплопостачання немає можливості.

Системні перемовини з боржником не дали результату, тому КП «Київтеплоенерго» звернулося до суду для врегулювання майже 83 млн грн заборгованості ТОВ «Водоканал-Сервіс».

Щоб врегулювати цю кризу, КП «Київтеплоенерго» запропонувало власникам квартир у будинках, які обслуговував ТОВ «Водоканал-Сервіс», укладати прямі договори. Станом на сьогодні 29 будинків вже уклали угоди з КП «Київтеплоенерго». Однак мешканці решти будинків досі відмовляються від такого способу врегулювання питання.

Як зазначено в листі до правоохоронців, комісія отримала дані, що службові особи ТОВ вчинили дії з привласнення грошових коштів (за поставлену теплову енергію) за договорами з попередніми постачальниками теплової енергії в період з 2012 до 2018 року.

Як відомо постійній комісії, це підприємство неодноразово змінювало керівника, а також місцезнаходження. Такі дії можуть мати ознаки доведення вищевказаного підприємства до банкрутства та свідчити про шахрайську схему заволодіння грошовими коштами КП «Київтеплоенерго» за надані послуги.

Отже, у діях службових осіб ТОВ «Водоканал-Сервіс», на думку Постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, може вбачатися склад злочинів, передбачених ст. 185 та 191 КК України.

Комісія розраховує на негайний розгляд листа та початок розслідування стосовно дій посадових осіб ТОВ «Водоканал-Сервіс» та для вирішення питання постачання тепла в низку будівель столиці.

Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла.