Старі тарифи на тепло для киян дорого обходяться місту – Кличко

Київ закупив достатньо газу для проходження опалювального сезону

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада зробила все можливе для того, щоб тарифи на опалення та гаряче водопостачання для населення цього опалювального сезону не зросли. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

«Київ завчасно закупив газ, тобто блакитного палива у нас достатньо. Також ми уклали меморандум з урядом і «Нафтогазом» щодо врегулювання питань у сфері постачання тепла та гарячої води. Але як голова Асоціації міст України можу сказати, що з його виконанням непроста ситуація по всій країні. Оскільки чимало постачальників газу відмовляються постачати газ за тими цінам, що обумовлені в меморандумі, зокрема, для бюджетної сфери. І в деяких регіонах складається критична ситуація», – сказав Кличко.

«Щодо тарифів для населення в Києві – ми зробили все для того, щоб вони не зросли. Це коштує бюджету міста великих грошей, аби компенсувати різницю між ціною для населення і реальною ціною, яка на сьогодні є через здорожчання газу. Тим не менш, ми розуміємо, що люди повинні мати змогу платити за цими цінами», – підкреслив мер.

Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла. Вже увімкнули опалення майже в 6 тисячах житлових будинків, що обслуговуються комунальними керуючими компаніями. Це – 70%. Також до тепла підключені понад 700 будинків ОСББ, ЖБК, відомчих, інвестиційних та інших.

Повідомлялося, що тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для населення підвищуватися не будуть. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн.

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