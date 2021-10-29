Прорив теплотраси в Києві: без опалення залишилися дві багатоповерхівки

«Київтеплоенерго» обіцяє завершити ремонтні роботи впродовж доби

Аварійна бригада комунального підприємства «Київтеплоенерго» локалізувала пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Скляренка, 9 в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Аварія трапилася сьогодні. О 10:56 сталося експлуатаційне пошкодження з витоком води назовні.

Наразі бригада розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують упродовж доби.

Пошкоджений трубопровід діаметром 500 мм був введений в експлуатацію у 1974 році.

На час проведення робіт теплопостачання призупинене до двох житлових будинків.

«Київтеплоенерго» нагадує, що на сьогодні 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний термін експлуатації та потребують заміни. З 2019 року «Київтеплоенерго» замінило 340 км тепломереж на найбільш аварійних ділянках. Замість старих прокладають нові попередньо ізольовані труби із запірною арматурою європейського зразка.

Як повідомлялося, на вулиці Скляренка трубу прорвало посеред дороги. З-під землі вирвався фонтан брудної води висотою до 10 метрів.

Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла.