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    Продаж «Більшовика»: ДБР заявляє про заниження вартості утричі

    Переможець аукціону крім самого підприємства та будівель фактично отримав 35 гектарів землі зі зручним розташуванням у Києві - Продаж «Більшовика»: ДБР заявляє про заниження вартості утричі
    Переможець аукціону крім самого підприємства та будівель фактично отримав 35 гектарів землі зі зручним розташуванням у Києві
    фото: GMK Center

    Заниження вартості акцій дозволило встановити їхню стартову вартість на рівні 1,39 млрд грн

    Вартість Першого київського машинобудівного заводу (колишнього «Більшовика») мала б скласти орієнтовно 4,5 млрд гривень, проте в ході аукціону його продали за значно заниженою вартістю. Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на лист оперативного управління Держбюро розслідувань.

    Як зазначається в документі, переможець аукціону крім самого підприємства та будівель фактично отримав 35 гектарів землі зі зручним розташуванням у Києві. Заниження вартості акцій дозволило встановити їхню стартову вартість на рівні 1,39 млрд грн. Згодом підприємство продали за 1,43 млрд гривень.

    Згідно з постановою слідчого, 44 об'єкти нерухомості на території «Більшовика» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

    Відомо, що у ДБР розслідують ймовірність незаконного відчуження заводу з держвласності за заниженими цінами, що завдало збитків економіці України. У зв'язку з цим суд заарештував 100% акцій заводу, який купив консорціум інвесторів у складі компанії UDP (власник – Андрій Іванов) та «А Девелопмент» (Олексій Баранов). Також розслідується факт можливого зловживання з боку службових осіб Фонду держмайна.

    Своєю чергою у ЗМІ фігурувала версія про можливість змови учасників під час проведення аукціону.

    У січні Фонд держмайна пояснив, чому завод продали «за копійки».

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    Теги: Київ суд приватизація гроші арешт завод скандал Державне бюро розслідувань Фонд державного майна майно
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    Продаж «Більшовика»: ДБР заявляє про заниження вартості утричі