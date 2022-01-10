Фонд державного майна похизувався результатами приватизації

У Фонді кажуть, що Україна вийшла на десятирічний рекорд з надходжень від приватизації

У 2021 році Україна отримала рекордні 5,1 млрд грн від приватизації! Це більше ніж в будь якому році за останнє десятиріччя. Про це голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Факти та цифри річ вперта і вони демонструють прорив в роботі Фонду за останні два роки. Наша команда забезпечила надходжень до держбюджету лише від приватизації 7,35 млрд грн. Це більше ніж сукупно за сім попередніх років», - написав він.

За його словами, якщо раніше в середньому в приватизаційних аукціонах брали участь два учасники, то тепер більше ніж п'ять.

Крім цього, якщо раніше ціна на торгах зростала приблизно на одну п'яту (21%), то тепер – на 150%.

Графіка ФДМ

Як відомо, Фонд державного майна України з початку 2021 року провів понад 1500 аукціонів з продажу майна на суму понад 2,2 млрд гривень. Зокрема, за останні три місяці продані: колишній радянський IT-гігант «Електронмаш» за 970 млн грн, колишній завод «Більшовик» за 1,4 млрд грн та завод «Одесавинпром» за 235 млн грн.

У 2021 році план надходжень до державного бюджету від приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн. Проте через карантин аукціони з «великої приватизації» були заборонені з вересня минулого року. Заборону на проведення аукціонів з приватизації Верховна Рада зняла у березні 2021 року.

Додамо. що у листопаді 2021 року Дмитро Сенниченко заявив, що хоче піти з посади голови Фонду державного майна.

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