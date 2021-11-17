Антимонопольний комітет поки не дозволив компанії Хмельницького купити «Більшовик»

АМКУ поки не дозволив компанії Хмельницького купити Більшовик – розслідують можливу змову

Компанія має право повторно надіслати заявку

Антимонопольний комітет (АМКУ) залишив без розгляду отриману заяву ТОВ «Дженерал Комерс» про надання дозволу на придбання понад 50% акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» (колишній завод «Більшовик»). Про це повідомила пресслужба АМКУ.

«Комітет встановив, що ця заява не відповідає вимогам Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб’єктів господарювання», – заявили в комітеті.

Однак компанія має право повторно надіслати заявку.

В АМКУ додали, що продовжують розслідувати можливу змову під час приватизаційних торгів за київський «Більшовик».

«Наразі очікуються відповіді на надіслані Комітетом вимоги учасникам процесу та аналізується вже отримана інформація щодо обставин аукціону», – додали в АМКУ.