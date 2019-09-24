Омельченко розповів, чи йтиме знову у мери Києва



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Колишній очільник Києва Олександр Омельченко

Не маючи підписаного президентом закону говорити сьогодні про участь у виборах безвідповідально і безграмотно, - Олександр Омельченко

Багаторічний міський голова (1999 - 2006) Києва Олександр Омельченко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав, чи балотуватиметься на посаду міського голови.

«Не маючи підписаного президентом закону говорити сьогодні про участь у виборах безвідповідально і безграмотно з точки зору політичної, соціальної і патріотичної», - наголосив Омельченко.

«Віталій (Кличко) наперед сказав давно, що буде балотуватися. Але подивися, будь ласка, у закон, прочитай його! Що ти зможеш зробити для Києва, коли ти за п’ять років не зробив. Це по-перше. По-друге, у пресі я читаю про те, хто може балотуватися. 5-7 прізвищ уже відомо, а буде 15-17. Це несерйозний підхід до справи. Давайте таки дочекаємося закону, дамо йому оцінку, президент його підпише, а тоді проведемо з вами круглий стіл і дамо оцінку», - наголосив колишній очільник Києва.

Він зазначив, що кожен, хто захоче завести партію до Київради, якщо не йтиме на міського голову, втрачатиме відсотки.

«А якщо людина ітиме і на посаду міського голови, і вестиме партію за відкритими списками, то це зовсім інша справа. У Києві ж є партії (у Київраді), які не стали парламентськими на виборах у Верховну Раду 9 скликання», - резюмував Омельченко.

До речі, сьогодні, 24 вересня, стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко найближчим часом презентує політичну силу, з якою піде на місцеві вибори.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Крім того, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

Напередодні з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.