Професор-політолог пояснив, як за останні два роки змінився електорат Зеленського

«На Заході і в Центрі проукраїнський електорат почав розчаровуватися в Зеленському», – переконаний Гарань

Серед електорату Володимира Зеленського переважають прихильники євроінтеграції та вступу України у НАТО. Також симпатизують президентові ті, хто не згоден за будь-яку ціну йти на мир з Путинім, повідомив професор політології Олексій Гарань в інтерв’ю «Главкому».

«Зеленський зробив низку кроків, аби перехопити частину державницького електорату: закрив холдинг Медведчука, провів саміт «Кримської платформи». Він намагається захопити електорат Заходу і Центру», – сказав Гарань.

Політолог нагадав, що на відміну від Кучми чи Януковича, Зеленський не йшов до влади на проросійських гаслах.

«Тобто, це не було так, як за Кучми 1994 року або за Януковича. У 2019 році, коли Зеленський переміг, то фактично він немовби «об’єднав» країну. Всі голосували за Зеленського. Навіть, як мені розповіли, бабусі в селах Галичини йшли голосувати за Зеленського», – сказав Гарань.

Зараз частина електорату президента, який прийшов на популістських гаслах та обіцяв мир з агресором, відходить до ОПЗЖ, повідомив експерт.

«На Заході і в Центрі проукраїнський електорат почав розчаровуватися в Зеленському. У той же час у його електораті переважають люди, які виступають і за Європейський Союз, і, хоч і меншою мірою, але за НАТО також. Ба більше, цей електорат також виступав проти миру з Путіним за будь-яку ціну. І це мало дуже важливе значення, бо Зеленський орієнтується на соціологічні дані. Може він і хотів би йти на поступки Путіну, а тут «Рух опору капітуляції» виводить людей на вулиці, електорат не підтримує ці поступки. Це все мало стримувальний результат для Зеленського», – пояснив він.

І хоча закриття холдингу Медведчука спрямоване на захист особистих політичних інтересів Зеленського, воно відповідає інтересам держави, вважає Гарань.

«Таким чином президент обрізав можливості ОПЗЖ. Політики часто керуються своїми вузькими інтересами, але це може відповідати національним інтересам», – підкреслив політолог.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив до 28 жовтня домашній арешт одному з лідерів ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Згідно з дослідженням Українського інституту майбутнього, наразі говорити про падіння рейтингу президента Зеленського не доводиться. У той же час рівень довіри українців до Верховної Ради катастрофічно знизився і це може стати причиною її розпуску.

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