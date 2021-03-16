Проєкт нового скверу на Сирці винесли на громадське обговорення (фото)

Простір планується облаштувати у формі циклічної спіралі з пішохідними доріжками та лавами

Комунальне обʼєднання «Київзеленбуд» анонсувало проєкт створення громадського простору вздовж вулиці Щусєва поблизу станції метро «Сирець». Як повідомляється на сторінці «Київзеленбуду», раніше на цьому місці було звалище будівельного сміття, зараз ця територія повертається до комунальної власності.

«Продовжуємо презентувати наші напрацювання щодо благоустрою нових зелених зон та публічних просторів у столиці. Ще минулого року на території біля метро Сирець планувалося збудувати житловий будинок, а фактично там знаходилося звалище будівельних відходів. Силамикомунальників вдалося територію прибрати, а місцева громада ініціювала створення скверу», – зазначив гендиректор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Як повідомляють у КО «Київзеленбуд», вже є бачення, яким може стати цей публічний простір. Щоб із користю використати всю територію, планується влаштувати простір у формі циклічної спіралі з пішохідними доріжкам й зручними лавами. Дерева, висаджені півколом даватимуть затінок, а квітник з різних видів флокса у стилі мавританського газону додасть барв. Розглядаються варіанти висадження липи європейської Палліда, платану кленолистого, ясена вузьколистого, дуба шарлатового та дуба черешкового. Для освітлення скверу пропонується встановити ліхтарі на сонячних батареях.

Раніше стало відомо, що Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» облаштувало на вулиці Щусєва паркувальний майданчик, де водії зможуть на весь день залишати автомобілі на відстані 500 метрів від станції метро.

На початку березня поруч із станцією «Сирець» сталася аварія за участю автомобіля ВАЗ, мікроавтобуса Ford і комунального тролейбуса, при цьому мікроавтобус вилетів на зупинку громадського транспорту.