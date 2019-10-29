Де у Києві залишити автомобіль поблизу метро (список парковок)
Біля 26 станцій метро створено 42 паркувальних майданчики
Комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» оприлюднив список спеціально облаштованих паркувальних майданчиків, розташованих у радіусі 500 метрів від станцій метро, де водії можуть залишити на весь день свої автомобілі.
«Якщо вирішили не стояти в столичних заторах, а скористуватись підземкою та припаркувати машину на закритому майданчику, це вам буде корисно», - зазначається у повідомленні Київтранспарксервісу.
У списку 42 майданчики на 3604 місця. Вони розташовані біля 26 станцій київського метрополітену: 17 адрес по синій гілці, 16 - по зеленій, 9 - по червоній.
|№ п/п
|№ п/п по гілкам
|Найближча станція метро
|Орієнтовна відстань до метро
|Район
|Адреса паркувального майданчика
|Кількість місць
|Синя гілка
|1
|1
|Героїв Дніпра
|до 50м
|Оболонський
|просп. Оболонський (перетин з вул. Героїв Дніпра)
|400
|2
|2
|Мінська
|до 50м
|Оболонський
|просп. Оболонський, 20
|132
|3
|3
|Мінська
|до 50м
|Оболонський
|просп. Оболонський, 21
|67
|4
|4
|Оболонь
|до 50м
|Оболонський
|просп. Оболонський, 6
|55
|5
|5
|Почайна
|до 50м
|Оболонський
|перетин просп. Оболонського та вул. Вербової (розподільча смуга)
|50
|6
|6
|Контрактова площа
|до 50м
|Подільський
|вул. Костянтинівська, 2-а
|40
|7
|7
|Поштова площа
|до 50м
|Подільський
|вул. Набережно-Хрещатицька (площа Поштова)
|38
|8
|8
|Олімпійська
|до 100м
|Печерський
|пл. Спортивна, (НСК "Олімпійський")
|92
|9
|9
|Либідська
|до 50м
|Печерський
|пл. Либідська
|41
|10
|10
|Деміївська
|до 50м
|Голосіївський
|пл. Московська
(Центральний автовокзал)
|35
|11
|11
|Деміївська
|до 50м
|Голосіївський
|пл. Московська (під шляхопроводом, навпроти буд. №1 по просп. Науки)
|18
|12
|12
|Деміївська
|до 400м
|Голосіївський
|просп. Науки, 3
|40
|13
|13
|Деміївська
|до 100м
|Голосіївський
|пров. Лужевського перетин Деміївська площа
|29
|14
|14
|Виставковий центр
|до 100м
|Голосіївський
|просп. Глушкова, 1
|327
|15
|15
|Виставковий центр
|до 100м
|Голосіївський
|просп. Голосіївський, 128
|30
|16
|16
|Теремки
|до 50м
|Голосіївський
|просп. Глушкова (біля ст.м. "Теремки")
|50
|17
|17
|Теремки
|до 50м
|Голосіївський
|просп. Глушкова (навпроти буд. № 55 - 59) (ст.м. "Теремки") ("перехоплюючий")
|55
|Зелена гілка
|18
|1
|Червоний хутір
|до 50м
|Дарницький
|вул. Старобориспільська
(ст.м. "Червоний хутір", майданчик №1) ("перехоплюючий")
|35
|19
|2
|Бориспільська
|до 50м
|Дарницький
|вул. Ташкентська
(ст.м. "Бориспільська")
|33
|20
|3
|Бориспільська
|до 50м
|Дарницький
|шосе Харківське, 201/203
|88
|21
|4
|Харківська
|до 400м
|Дарницький
|вул. Ревуцького, 42
|100
|22
|5
|Харківська
|до 50м
|Дарницький
|просп. Бажана
(ст. метро "Харківська", майданчик під шляхопроводом)
|49
|23
|6
|Харківська
|до 200м
|Дарницький
|просп. Бажана, 30
|226
|24
|7
|Позняки
|до 100м
|Дарницький
|просп. Бажана, майданчики № 1, № 2 (між вул. Л. Руденко та просп. П. Григоренка)
|171
|25
|8
|Позняки
|до 300м
|Дарницький
|просп. Григоренка, розподільча смуга (навпроти будинків на вул. Мишуги, 10,12)
|113
|26
|9
|Осокорки
|до 200м
|Дарницький
|набережна Дніпровська, 26-а
|60
|27
|10
|Осокорки
|до 50м
|Дарницький
|просп. Бажана
(з парної сторони біля шляхопроводу ст. метро "Осокорки")
|137
|28
|11
|Славутич
|до 50м
|Дарницький
|просп. Бажана (ст.м. Славутич)
|200
|29
|12
|Дружби Нароів
|до 50м
|Печерський
|бульв. Дружби Народів, 28
|45
|30
|13
|Печерська
|до 50м
|Печерський
|бульв. Українки Лесі, 26 (цілодобовий)
|21
|31
|14
|Кловська
|до 50м
|Печерський
|вул. Мечникова, 14-12 (заїзд з вул. Первомайського)
|27
|32
|15
|Сирець
|до 50м
|Шевченківский
|вул. Щусєва (ст. м. "Сирець")
|26
|33
|16
|Сирець
|до 100м
|Шевченківский
|на перетині вул. Тираспольська та вул. Щусєва (вул. Тираспольська,12) ("перехоплюючий")
|137
|Червона гілка
|34
|1
|Чернігівська
|до 50м
|Дніпровський
|вул. Попудренка, 44
|45
|35
|2
|Лівобережна
|до 300м
|Дніпровський
|вул. Окіпної Р., 3
|15
|36
|3
|Лівобережна
|до 200м
|Дніпровський
|вул. Микільсько - Слобідська, 1-а
|50
|37
|4
|Лівобережна
|до 100м
|Дніпровський
|вул. Митрополита А.Шептицького, 2, біля супермаркету NOVUS
|150
|38
|5
|Гідропарк
|до 50м
|Дніпровський
|острів Венеціанський (ст.м."Гідропарк")
|20
|39
|6
|Гідропарк
|до 200м
|Дніпровський
|просп. Броварський (Гідропарк біля мосту "Метро")
|54
|40
|7
|Святошин
|до 500м
|Святошинський
|вул. Святошинська, 15
|214
|41
|8
|Академмістечко
|до 400м
|Святошинський
|бульв. Вернадського, 87 - 87-а
|63
|42
|9
|Академмістечко
|до 200м
|Святошинський
|просп. Палладіна (р-к "Троїцький")
|26
|Всього
|3604
Нагадаємо, радник мера Києва Максим Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування і покращення міського трафіку Kyiv Traffic Group.
До групи, зокрема, увійшов керівник Київтранспарксервісу Олександр Німас. Його завдання у складі координаційної групи: організація перехоплюючих паркінгів і їх популяризація, облаштування паркувальних майданчиків (знаки, розмітка, система оплати, робота паркоматів, мобільні додатки), відпрацювання питання незаконного бронювання паркомісць перед ресторанами.
Як повідомлялося, Патрульна поліція почала чергувати на смугах громадського транспорту у Києві та виписала дві тисячі штрафів на 1 мільйон гривень за п’ять днів інспекції.