  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Проїзд у маршрутках Києва різко подорожчає вже цієї суботи

    Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва - Проїзд у маршрутках Києва різко подорожчає вже цієї суботи
    Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва
    фото: Уніан

    У маршрутах «Київпастрансу» вартість проїзду поки що не змінюється

    У Києві з суботи, 21 травня, дорожчає проїзд у приватних маршрутках. Вартість виросте майже у всіх міських маршрутах.

    Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко розповів, що вартість проїзду становитиме 15 гривень на 90% приватних маршруток.

    «Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 гривень», – сказав він.

    Також подорожчання перевізники пов'язують із критичною ситуацією з пальним у країні, а точніше, з його високою вартістю та відсутністю на АЗС.

    Окрім того, зазначається, що у рази подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали. Голова зазначає, що собівартість проїзду зросла в рази та зменшився пасажиропотік.

    Однак, повідомляється, що наразі у маршрутах «Київпастрансу» вартість проїзду поки що не змінюється – 10 гривень. Зокрема, у комунальних маршрутках продовжують возити пасажирів за старими цінами

    Варто зазначити, що ситуація з подорожчанням цін у маршрутках виникла через відсутність пального на АЗС. Однак, прогнозують, що ситуація з наявністю пального може покращитись до кінця травня та на початку червня.

    Як відомо, ситуація на ринку пального ускладнюється через знищені окупантами нафтобази, а також внаслідок складної логістики з європейських країн.

    Нещодавно Київ відновив плату за проїзд: як працює громадський транспорт.

    Читайте також:


    Теги: Київ тарифи громадський транспорт бензин АЗС транспорт перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Проїзд у маршрутках Києва різко подорожчає вже цієї суботи