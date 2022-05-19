Платитимемо 100 грн за літр? Що чекає на водіїв після скасування контролю цін на пальне

Скасування держрегулювання цін на пальне принесе додаткові проблеми, адже тепер трейдерів нічого не стримує

Ціни на пальне можуть бути будь-якими, цілком реальний варіант, навіть, 100 грн/л, зазначає експерт

Бензину в Україні все ще не вистачає, а ціни все більше зростають. Тривалий час держава тримала контроль над вартістю пального, однак 17 травня уряд ухвалив рішення скасувати державне регулювання. Заступник директора Науково-технічного центру «Психея« Геннадій Рябцев розповів, чому від такого рішення у виграші будуть лише трейдери, а простим українцям буде тільки гірше.

За словами експерта, скасування держрегулювання цін на пальне принесе додаткові проблеми, адже тепер трейдерів нічого не стримує. Вони не сплачують податків, крім 7% ПДВ, ніхто не контролює ані ціну, ані якість, ані безпечність продукції.

«Уявіть бізнес, який нічим не обмежений, продає товар, який потрібен всім і від якого ніхто не може відмовитись. Що робить такий бізнес? Встановлює таку націнку, яка вигідна виключно йому та дозволяє отримувати надприбутки», – наголосив Рябцев.

Заступник директора «Психеї» додав, що цінова конкуренція на ринку також відсутня. Зараз оператори везуть ресурс фактично з одного джерела – через західний кордон. Спекуляцій, торгівлі поза касовими апаратами й різноманітних схем на ринку також побільшає.

«Все дорожчатиме, а якість і безпечність будуть нижче плінтуса», – зауважив експерт.

Наявність пального впливає на усі сфери життя українців. За словами Геннадія Рябцева, зростання ціни на бензин та дизель спричинить зростання вартості:

комерційних перевезень;

громадських перевезень;

продуктів першої необхідності, які також потрібно перевозити.

«Потім інфляція вийде за прогнозні показники і виходить, що держава має працювати на надприбутки двох десятків трейдерів», – додав він.

Оскільки жодних обмежень для продавців пального зараз немає, то й уряд не повинен сподіватися на межові ціни 52-58 грн/л. Ціни можуть бути будь-якими, цілком реальний варіант, навіть, 100 грн/л.

«Трейдери нічим не обмежені взагалі. Їх ніхто не контролює, тож навіщо їм збільшувати обсяги постачання нафтопродуктів на внутрішній ринок. Вони будуть втримувати надприбутки якомога довше», – підкреслив Рябцев.

За його словами, сподіватися на зникнення дефіциту пального в Україні, ще й швидко, після скасування держрегулювання не варто. Ба більше, слова представників Кабміну про покарання порушників виглядають нереалістично, адже немає підстав штрафувати трейдерів, якщо всі обмеження держава сама прибрала.

Раніше Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях з 12 травня.

Раніше Шмигаль пояснив, що дефіцит пального в Україні пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому добовому споживанні близько 130 тисяч тонн.

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