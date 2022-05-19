Шахраї наживаються на продажі бензину: як працює схема

Шахраї вигадали схему з продажу бензину: пропонують українцям паливо практично за мінімальною ціною й без черги

Деякі українці в умовах дефіциту палива розробляють шахрайські схеми з його нелегального продажу. У тому числі – через месенджер Telegram. Про це пише «Телеграф».

З початком паливної кризи багато водіїв дізнаються про наявність палива в спеціальних чатах і групах. Водночас у мережі з'являються оголошення про продаж бензину по 50 гривень за літр за схемою, названою «клад».

Журналісти, зв'язавшись з продавцями, дізналися, що покупець зобов'язаний купити не менше 15 літрів палива за ціною 50 гривень за літр. Він також вказує вулицю, де хоче забрати його. Продавець при цьому обіцяє привезти паливо протягом декількох годин, і не далі двох кілометрів км від вказаної адреси закласти «скарб», надіславши опис місця в смс. Схема нагадує механізм роботи наркоторговців, які залишають «закладки».

Як пише ЗМІ, настороженість викликала ціна бензину. Купити його по 50 гривень за літр в Києві сьогодні – завдання не з простих.

«Цілком собі посильне мінімальне замовлення, пропоноване «продавцями» – 15 літрів, еквівалентне всього 750 гривням і не відлякує потенційних покупців, заспокоюючи їх підозрілість – сума на сьогодні невелика. Але головний аргумент на користь шахрайства, в іншому, вони зізнаються, що паливо буде в каністрі. Зауважимо, в останні дні каністри під бензин стали топоголошенням на сервісі Olx.ua, де за 20-літрову місткість просять мінімум 250 гривень, а подекуди 500-700, 1600 гривень і навіть більше», – йдеться в статті.

«А тепер підведемо арифметику – замовляючи мінімум 15 літрів палива по 50 гривень, ви знаходите їх в місткості, вартість якої становить мінімум 250 гривень, а насправді, швидше за все, ще більше. Тобто за 15 літрів палива продавці отримують по суті всього 500 гривень», – пишуть журналісти.

Примітно, що самі продавці визнають нелегальність своєї «діяльності».

«Паливо (продаємо, – ред.) тільки кладом зараз це вважається мародерством», – відповів один з них у листуванні журналісту.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС.