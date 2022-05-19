Чи треба державі обмежувати ціни на бензин? Крупний нафтотрейдер здивував заявою

У всіх регіонах України, де немає бойових дій, аби отримати 10-20 літрів палива, треба вистояти кілька годин у кілометрових чергах

У всіх регіонах України, де немає бойових дій, аби отримати 10-20 літрів палива, треба вистояти кілька годин у кілометрових чергах

Чи є ціни, які з початку війни встановлював уряд для мереж АЗС занизькими?

Державне регулювання цін на сьогодні ніяк не стримує поставки нафтопродуктів в Україну. Єдине питання, яке теоретично може вирішити скасування держрегулювання і відповідно зростання цін – збити попит. Таку думку висловив віце-президент мережі заправних комплексів «Окко» Юрій Кучабський, йдеться у матеріалі «Главкома» Бензинова лихоманка. Влада відпустила ціни, мережі АЗС кажуть: це не допоможе.

«Що стосується державного регулювання цін: воно абсолютно, жодним чином не стримує поставки в Україну, ті ресурси (цінові параментри – «Главком»), які закладено в формулу, достатні для того, щоб завозити нафтопродукти. Попри те, що ми були завжди противниками державного регулювання цін, але сьогодні з скасуванням держрегулювання цін – поставки не збільшаться», – зазначив Кучабський.

За словами топ-менеджера, скасування держрегулювання може тільки зменшити ажіотажний попит. Він також визначає, що зараз в Україні існує велика проблема з поставками з країн-сусідів через західний кордон, однак ці питання вже вирішуються.

За скасування держрегулювання під час воєнного стану виступає і комерційний директор мережі АЗС WOG Михайло Романів.

«Я за скасування держрегулювання під час військового стану, тому що на сьогодні жодна компанія на ринку немає (довготривалого – «Главком») контракту з постачальником, всі спотові контракти. Вони (ціни – «Главком») міняються протягом місяця, не кажучи вже хоча б про повний місяць. Ціни там можуть бути абсолютно різні», – зазначає Романів.

За словами представника мережі АЗС, через три тижні ситуація ускладниться і з дизпаливом, попит на дизель виросте в рази, тому що аграрні підприємства користувались поки ще зимовими залишками.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин - 52 грн/л.