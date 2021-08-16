Прокуратура проводить обшуки в Управлінні освіти столичної райадміністрації

Посадовці підозрюють у розтрата пів мільйона гривень на закупівлі шкільних меблів

Печерська окружна прокуратура Києва за оперативного супроводу Служби безпеки України в рамках кримінального провадження за фактом розтрати коштів, виділених на закупку шкільних меблів, проводять обшуки у приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також за місцем проживання посадовців. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства службові особи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклали договір із підприємством щодо постачання шкільних меблів у кількості 1470 шт. на загальну суму 940,8 тис. грн. При цьому встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам проведених публічних закупівель, а їх вартість завищена більш як удвічі.

Згідно з висновком експертизи сума збитків, завданих місцевому бюджету, становить понад 450 тис. грн.

Наразі на підставі ухвал суду у службових приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА та за місцем проживання осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Як повідомлялося, 16 серпня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади міста та службової недбалості під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро проводять обшуки у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ДП «Укрдержбудекспертиза», у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях.

Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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