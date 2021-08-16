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    Прокуратура проводить обшуки в Управлінні освіти столичної райадміністрації

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    У приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА тривають обшуки - Прокуратура проводить обшуки в Управлінні освіти столичної райадміністрації
    У приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА тривають обшуки
    Фото: Київська міська прокуратура

    Посадовці підозрюють у розтрата пів мільйона гривень на закупівлі шкільних меблів

    Печерська окружна прокуратура Києва за оперативного супроводу Служби безпеки України в рамках кримінального провадження за фактом розтрати коштів, виділених на закупку шкільних меблів, проводять обшуки у приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, а також за місцем проживання посадовців. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства службові особи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклали договір із підприємством щодо постачання шкільних меблів у кількості 1470 шт. на загальну суму 940,8 тис. грн. При цьому встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам проведених публічних закупівель, а їх вартість завищена більш як удвічі.

    Згідно з висновком експертизи сума збитків, завданих місцевому бюджету, становить понад 450 тис. грн.

    Наразі на підставі ухвал суду у службових приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА та за місцем проживання осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.

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    Прокуратура проводить обшуки в Управлінні освіти столичної райадміністрації
    Прокуратура проводить обшуки в Управлінні освіти столичної райадміністрації
    Прокуратура проводить обшуки в Управлінні освіти столичної райадміністрації

    Як повідомлялося, 16 серпня Подільська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади міста та службової недбалості під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро проводять обшуки у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ДП «Укрдержбудекспертиза», у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях.

    Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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    Теги: обшук прокуратура Київ кримінал освіта КМДА
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    Прокуратура проводить обшуки в Управлінні освіти столичної райадміністрації