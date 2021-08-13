Поліція прийшла з обшуками до столичної Інспекції з паркування

Причина обшуків – нібито непрозоре ціноутворення за транспортування тимчасово затриманих автомобілів на спеціальний майданчик

У п’ятницю, 13 серпня, співробітники Головного слідчого управління Національної поліції проводять обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київтранспарксервіс» та Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Водночас правоохоронці обшукують приміщення компаній, які надають послуги з евакуації автомобілів порушників. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Інспекція з паркування зазначає, що завжди оперативно реагувала на всі запити правоохоронних органів і надавала необхідні матеріали.

«Ми й цього разу готові до відкритої співпраці у разі звернення – без додаткових примусових дій», – наголосили в Інспекції.

Причина, яку назвали правоохоронці, – нібито непрозоре ціноутворення за транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальний майданчик.

Інспекція з паркування працює в Києві з 2018 року і забезпечує контроль за дотриманням водіями правил стоянки, зупинки і паркування.

Для забезпечення порядку з паркуванням на вулицях Києва місто в 2019 році залучило до евакуації автівок приватні підприємства, оскільки ресурсів комунальних підприємств було недостатньо. Відповідне оголошення було розміщено на сайті КМДА, і за результатами розгляду заяв договори було укладено з усіма охочими компаніями. На сьогодні 8 компаній надають послуги з евакуації: 2 комунальні та 6 приватних. Усі договори є у відкритому доступі.

В Інспекції з паркування зазначили, що ціна за евакуацію автомобіля (1270 гривень) в Києві розрахована відповідно до законодавства України, є економічно обґрунтованою та підтвердженою Департаментом економіки та інвестицій КМДА. До прикладу – в місті Дніпро відповідна вартість встановлена на рівні 2110 грн.

Як наголошують в Інспекції, київська влада створює абсолютно прозорий, цивілізований сервіс, метою якого є превенція і турбота, щоб кияни та гості столиці їхали швидко і паркувалися комфортно.

Останнім часом Інспекцією з паркування в наступальному режимі вживаються заходи із протидії нелегальним паркувальникам на вулицях Києва.

Сьогоднішні дії правоохоронців Департамент транспортної інфраструктури розцінює як продовження тиску на міську владу, який останнім часом має системний характер.

Як повідомлялося, на початку серпня співробітники ДФС провели обшуки в офісних приміщеннях КО «Київзеленбуд» та інших товариств, що здійснили роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку у Києві.

Раніше в комунальному підприємстві «Плесо» пройшли обшуки щодо діяльності підрядних організацій.

Раніше мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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