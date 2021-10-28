Стало відомо, скільки житлових будинків Києва вже з теплом

Підключення житлових будинків до тепла розпочалося 23 жовтня

У Києві станом на 28 жовтня опалення увімкнули у понад 7,2 тис. житлових будинків, що обслуговуються комунальними керуючими компаніями, а це становить 90,3%. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Також до тепла підключено понад 1,8 тис. будинків ОСББ, ЖБК, відомчих інвестиційних тощо, що становить 55,5%. Ці будинки підключаються за індивідуальними заявками органів правлінь. Без відповідних звернень будинки підключити не можуть. Тому представники органів правлінь, управителі будинків мають або подати відповідну заявку, або поінформувати мешканців будинку про дату старту опалення.

Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла. Вже увімкнули опалення майже в 6 тисячах житлових будинків, що обслуговуються комунальними керуючими компаніями. Це – 70%. Також до тепла підключені понад 700 будинків ОСББ, ЖБК, відомчих, інвестиційних та інших.

Повідомлялося, що тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для населення підвищуватися не будуть. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада зробила все можливе для того, щоб тарифи на опалення та гаряче водопостачання для населення цього опалювального сезону не зросли. Він зазначив, що це коштує бюджету міста великих грошей, аби компенсувати різницю між ціною для населення і реальною ціною, яка на сьогодні є через здорожчання газу.

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