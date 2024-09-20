Протягом двох тижнів буде обмежений рух вулицею В’ячеслава Чорновола (схема)

Обмеження пов’язані з улаштуванням острівців безпеки

Із 23 вересня до 7 жовтня частково обмежать рух вулицею В’ячеслава Чорновола (кут із вулицями Ростиславською та Казарменною). Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з улаштуванням острівців безпеки на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше повідомлялося, що у Києві протягом найближчих днів буде обмежено рух Наддніпрянським і Столичним шосе, тож водіям варто бути готовими до заторів на цих ділянках.18–20 вересня включно – Столичним шосе. Містян закликають враховувати інформацію про ремонти під час планування своїх поїздок.