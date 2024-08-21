Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор

Перш ніж розпочати свій амбітний проєкт, Чезаре довелося переконати своїх вчителів, що це безпечно

Підліток побудував власний термоядерний реактор у коледжі і отримав відмінну оцінку за проєкт

Студент Чезаре Менкаріні у віці 17 років із шостого класу Кардіффського коледжу у Великій Британії розробив та зібрав невеликий термоядерний реактор. Про це повідомило видання Daily Mail. Його робота була представлена ​​на Кембриджському науковому фестивалі та викликала величезний інтерес у громадськості з усього світу.

Чезаре Менкаріні – уродженець Італії. На розробку та створення установки Менкаріні витратив 18 місяців. За словами молодого вченого, його винахід мав створити умови, необхідні для ядерного синтезу. Однак через обмеження шкільної лабораторії неможливо було досягти тиску, який можна порівняти з тим, що створюється в надрах Сонця під дією гравітації. Тому, як пише Daily Mail, Менкаріні у своєму реакторі створення необхідної температури використовував високу напругу. Температуру плазми, що створюється у робочій камері реактора, видання не називає.

Студент розробив свій реактор ядерного синтезу в рамках своєї просунутої навчальної програми (A-Levels) та розширеної проєктної кваліфікації (EPQ). Робота Чезаре Менкаріні, за інформацією Daily Mail, є єдиним ядерним реактором, збудованим у шкільних умовах.

Показаний на Кембриджському фестивалі науки, ядерний реактор кілька місяців тому отримав плазму. Завдяки даному проєкту, Менкаріні отримав оцінку A* (чудова робота, що показує високі здібності та розвинену уяву) за результатами іспиту.

Реакція вчителів

Менкаріні було нелегко переконати своїх викладачів у необхідності проєкту. Викладачі навіть вважали, що проєкт може бути небезпечним та становити значну загрозу. Нарешті, після 18 місяців напруженої роботи над проєктом Чезаре Менкаріні успішно розробив невеликий реактор.

Студент у сімнадцять років зібрав термоядерний реактор у лабораторії коледжу Linkedin - Cesare Mencarini

Студент має намір вступити до інженерного факультету. Однак до цього він має намір працювати в Центрі аналізу та сполучення Брістольського університету. Менкаріні стверджує, що мета реактора – створити умови, необхідні для термоядерного синтезу.

Директор Кардіффського коледжу доктор Джуліан Девіс заявив, що в майбутньому студент вплине на енергетичну галузь у країні. Девіс додав, що в коледж хоче дати студентам можливість працювати над проєктами, які їх цікавлять, а також навчити їх складати іспити і бути сміливими, щоб вони могли ризикувати та розробляти проєкти, які застосовуються до реальних життєвих ситуацій.