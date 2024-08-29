Литва запровадить рентгенівський контроль залізниці на кордоні з Білоруссю та Росією

Литва витратить 14 млн євро на рентгенівський контроль на кордоні з Білоруссю та Росією

У Литві системи рентгенівського контролю будуть встановлені на залізничних станціях Кібартай (Нестеров на російській стороні) та Стасилай (Беняконі на білоруській стороні). Про це повідомляє видання LRT з посиланням на «Литовські залізниці» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG).

«Системи рентгенівського контролю на залізничних станціях Кібартай та Стасилай встановить будівельна компанія Conres LT майже за 14 млн євро (без урахування ПДВ). Дочірня компанія з управління інфраструктурою «Литовських залізниць» LTG Infra разом із Митним департаментом, який фінансуватиме купівлю обладнання, підписали відповідні договори з Conres LT», – йдеться у повідомленні.

Рентгенівські установки, за словами генерального директора LTG Infra Вітіса Жалімаса, зроблять контроль на кордоні Литви ефективнішим.

«Крім того, встановлені системи рентгенівського контролю дозволять прискорити митні процедури, організувати огляд без додаткових витрат часу, маневрування та заняття інфраструктури, створюючи максимальну швидкість руху поїздів транспортним коридором», – додав Жалімас.

Рентгенівське оглядове обладнання перевірятиме склади по всій довжині та висоті. Сканування відбуватиметься під час руху поїзда, системи автоматично визначатимуть тип вагону та працюватимуть без перерви.

Рентгенівські системи планується встановити до другого кварталу 2026 року.

Литва 22 липня 2022 року ввела обмеження на залізничний транзит до Калінінградської області Росії з певними застереженнями та квотами на обсяги різних підсанкційних вантажів. Розрахунок квот, за твердженням Литви, зроблено на підставі середніх показників вантажопотоку за останні роки. При цьому транзит підсанкційних вантажів автотранспортом заборонено.

Як зазначали раніше в пресслужбі Калінінградської залізниці, запланована Литвою встановлення системи рентгенівського контролю на російсько-литовському кордоні на станції Кібартай дозволить повністю контролювати залізничні перевезення вантажів з Калінінграда до Росії та країн СНД.

15 лютого 2023 року Литва повідомила білоруську сторону про призупинення руху вантажних поїздів з Білорусі до Литви через пункт пропуску Стасилай у зв'язку з «підвищеною загрозою національній безпеці Литви через великі потоки контрабанди, що перевозиться поїздами з Білорусі». Литовська митниця заявляла, що поновлення вантажних перевезень через цей пункт пропуску планується після встановлення стаціонарної системи рентгенівського контролю.

Вантажні поїзди з Білорусі до Литви зараз проходять через залізничний прикордонний контрольно-пропускний пункт Кена (Гудогай білоруською стороною), де рентгенівська система діє з жовтня 2022 року.

Раніше прикордонники Литви не пропустили до країни вагон із символом «Z», який прибув із Білорусі. Із середини травня 2024 року це була вже третя спроба провезти через Литву вагон із таким символом.